Diana Krall sa za svoj vzhľad ospravedlňovať nemieni

27. júl 2006 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Džezová hudobníčka a speváčka Diana Krall by bola radšej, keby si ju ľudia pamätali aj pre niečo iné, ako pre jej sexi vzhľad, vďaka ktorému sa z nej stala jedna z najkrajších žien džezovej hudby. Táto 41-ročná speváčka sa dlho obávala, že jej vzhľad bude pútať priveľa pozornosti a nikto ju nebude akceptovať pre jej hudbu. Odmieta sa však cítiť previnilo za to, že dobre vyzerá a má úžasný talent. "Moje albumy sa predávajú, vypredávam všetky koncerty. Myslím, že za to by som si zaslúžila viac pozornosti. Netvrdím, že moje fotografie mi v tom nepomohli. Ale keď na pódium príde pekné dievča v pekných šatách, všetkým je zrazu jedno či sa im páči jej hudba alebo nie," povedala manželka hudobníka Elvisa Costella. "Kedysi som sa ospravedlňovala za obaly na mojich albumoch. To už však robiť nebudem. Už sa cez to všetci preneste, vôbec na tom nezáleží," dodala.