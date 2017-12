Pamela Anderson sa pred svadbou upokojuje šampanským

BRATISLAVA 27. júla (SITA/AP) - Americká herečka Pamela Anderson v stredu oficiálne potvrdila, že je pripravená vydať sa za hudobníka Kida Rocka "vo Francúzsku. A v Kalifornii. A v Michigane. A v Tennessee".

27. júl 2006 o 13:15 SITA

"Tento mesiac sa vydám niekoľkokrát za toho istého chlapa," uviedla 39-ročná nevesta na tlačovej konferencii pri príležitosti predstavovania jej internetovej stránky PamelaPoker.com. Ako povedala, prvá svadba s hudobníkom, ktorého občianske meno je Bob Ritchie, sa uskutoční v sobotu vo francúzskom St. Tropez. "Keby Bob pred piatimi rokmi vedel, že sa bude ženiť v St. Tropez, určite by tomu neveril," povedala bývalá hviezda seriálu Pobrežná hliadka. "Zopakujeme si to aj v Malibu, Detroite a Nashville," dodala, no odmietla zverejniť akékoľvek bližšie detaily. Na otázku, ako zvláda nervozitu pred touto udalosťou, Anderson odpovedala: "Mám pre vás dve slová a jedno z nich je šampanské." Anderson a Kid Rock sa zasnúbili v púšti pri Las Vegas v apríli 2002, no vtedy nestanovili žiadny dátum svadby. Rok potom sa rozišli. Anderson má dvoch synov z manželstva s rockerom Tommym Lee. Ritchie má syna.