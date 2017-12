Lance Bass zo skupiny `N Sync priznal, že je homosexuál

BRATISLAVA 27. júla (SITA/AP) - Spevák Lance Bass, člen hudobnej formácie 'N Sync vyhlásil, že je homosexuál a v súčasnosti prežíva veľmi pevný vzťah s hviezdou istej reality show. Bass, ktorý bol v skupine ...

27. júl 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA/AP) - Spevák Lance Bass, člen hudobnej formácie 'N Sync vyhlásil, že je homosexuál a v súčasnosti prežíva veľmi pevný vzťah s hviezdou istej reality show. Bass, ktorý bol v skupine 'N Sync spolu s Justinom Timberlakeom, J. C. Chasezom, Joeym Fatoneom a Chrisom Kirkpatrickom, povedal pre časopis People, že svoju sexualitu nechcel na verejnosti doteraz rozoberať, aby tým nijako neohrozil popularitu skupiny. "Vedel som, že som vo veľmi populárnej skupine a istým spôsobom mám kariéru štyroch ostatných aj vo svojich rukách. Vedel som, že keby som na to nejako upozornil alebo priamo povedal, že som gay, zatienilo by to všetko ostatné," povedal. Skupina 'N Sync, ktorá si v roku 2002 dala dočasnú prestávku, sa preslávila hitmi ako Bye Bye Bye či It's Gonna Be Me. Bass sa na titulky denníkov dostal aj vďaka tomu, že podstúpil astronautický tréning, no nepodarilo sa mu získať dosť peňazí na to, aby sa do vesmíru dostal.

Bass uviedol, že sa obával, že by jeho priznanie mohlo znamenať koniec skupiny 'N Sync. "Ťažilo ma to, pretože som si hovoril, že ak to niekomu poviem, tak to bude zlé. Preto som to jednoducho doteraz nikomu nepovedal," uviedol. Ako ďalej vyhlásil, jeho vzťah s víťazom minuloročnej reality show spoločnosti CBS Amazing Race, hercom Reichenom Lehmkuhlom je veľmi pevný. Bass sa spolu s Joeym Fatoneom podieľa na príprave sitcomu The Odd Couple, ktorého hlavná postava je homosexuál. "Nemám pocit hanby. Nemyslím si, že je to niečo zlé, vôbec ma to nijako netrápi. Som liberálnejší a šťastnejší než kedykoľvek predtým. Som jednoducho šťastný," uzavrel Lance Bass.