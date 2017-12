Prvý ročník Senec Festu v piatok otvorí svoje brány

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Fínska rocková skupina The Rasmus a česká Superstar Aneta Langerová budú hlavnými headlinermi prvého ročníka ambiciózneho hudobného festivalu Senec Fest, ktorý sa koná 28.

27. júl 2006 o 18:00 SITA

až 29. júla. Ukrátení nebudú ani fanúšikovia slovenskej scény, pre ktorých sú už v bohatom zastúpení pripravení Samo Tomeček, Zdenka Predná, Adam Ďurica, Martin Kelescényi, kapely U.K.N.D., Hex, P.S., IMT Smile, Polemic, Peha, Slobodná Európa i hip-hopové zoskupenia ako H 16,, Zverina, či Rytmus s Kontrafaktom.

Členovia kapely The Rasmus, ktorá vystúpi v sobotu 29. júla, sa na Slovensku zdržia do nedele a nocovať budú mimo hlavného mesta. Okrem koncertu u nás zatiaľ iné plány nemajú. Počas pobytu vyžadujú nonstop teplú kuchyňu, ktorá nesmie chýbať spolu so studenou ani v backstagei. Priamo za pódiom musia mať aj tri sprchy s teplou vodou. Na nápoje zvlášť nároční nie sú. Postačia im pivá, vína, minerálna voda či džúsy. K ich požiadavkám patrí aj internetové pripojenie s dosahom na pódium.

Úspešná česká speváčka Langerová, ktorá na Senec Feste vystúpi v piatok 28. júla zožala na Slovensku veľký úspech a cíti sa tu veľmi dobre a to aj napriek tomu, že v krajine spod Tatier sa predstaví iba na dvoch koncertoch. Sú však predzvesťou jej nového albumu, ktorý pripravuje s rôznymi hudobníkmi a svojou kapelou. "Mám na to čas, pokoj a mám okolo seba tých správnych ľudí," uviedla pre agentúru SITA Langerová. V Čechách aj na Slovensku koncertuje v súčasnosti málo a len pre radosť, aby nedostala "absťák", pretože vystupovanie berie ako svoj zvyk a návyk.

