Tematickú skladbu ku Casino Royale nahrá Chris Cornell

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Frontman americkej skupiny Audioslave Chris Cornell napíše a nahrá tematickú skladbu k novému filmu o Jamesovi Bondovi Casino Royale. Pieseň k 21. pokračovaniu dobrodružstiev ...

27. júl 2006 o 17:08 SITA

BRATISLAVA 27. júla (SITA) - Frontman americkej skupiny Audioslave Chris Cornell napíše a nahrá tematickú skladbu k novému filmu o Jamesovi Bondovi Casino Royale. Pieseň k 21. pokračovaniu dobrodružstiev legendárneho tajného agenta v službách jej veličenstva s debutantom Danielom Craigom v hlavnej úlohe sa bude volať You Know My Name. Hovorkyňa filmu uviedla pre internetovú stránku spoločnosti BBC, že Cornellova hudba je zároveň citlivá i tvrdá a bude perfektnou súčasťou snímky. Casino Royale sa svojej svetovej premiéry dočká 14. novembra v Londýne.