Viedeň

HUDBA - ROCK, POP,

28. júl 2006 o 0:00

JAZZ A ETNO

Flex, Donaukanal / Schotternring

31. 7. Dub Club o 23.00

1. 8. Crazy The electronic Tuesday

o 22.30

2. 8. London Calling. The return

of the Underground Rock o 23.00

3. 8. Beat it o 23.00

Joe Zawinul's Birdland, Hotel Hilton Vienna

do 18. 8. Open Stage for Kons Cats

o 20.00

Fledermaus, Spiegelgasse 2

28. 7. Classic o 22.00

29. 7. Boogie Night, Disco Sound o 22.00

30. 7. Freak out, Hippy-Flower Power Party o 22.00

1. 8. Freiflug - Mixed Partysound

o 22.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10

28. 7. Kollegium Kalksburg: "imma

des Söwe" o 19.30

29. 7. José Ritmo & Cacao: "Canto del caribe" o 19.30

30. 7. Brasa Brasil Capoeira o 19.30

1. 8. Stephan Paryla: "Hur und Moll"

o 19.30

RÔZNE PODUJATIA

13. 7. - 13. 8. ImPulsTanz 2006 Vienna International Dance Festival,

Volkstheater, Neustiftgasse 1

1. a 2. 8. Bill T. Jones / Arnie Zane Company (USA): "As I Was Saying..."

o 21.00

1. 8. Cie Willi Dorner (A): "tanz karaoke version" o 24.00 (Rote Bar)

Dschungel Wien, Museumsplatz 1

1., 3. 8. Jianan Qu: Jedneho dna o 17.00

LETNÉ DIVADLÁ

A KABARET

Wiener Lustspielhaus, Am Hof

do 26. 7. Viedenský sen noci sväojánskej o 20.00

Schönbrunner Schlosstheater, zámok Schönbrunn

do 27. 8. J. Strauss: Vienská krv, opereta o 17.30

Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai

do 31. 8. L. Gersche: Motýle sú slobodné, ut - so o 20.15

VYBRANÉ VÝSTAVY

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Muzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia