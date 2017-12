Jack de Marseille je legenda svetovej techno scény

Vo Francúzsku, odkiaľ Jack de Marseille pochádza, je spoločne s Laurentom Garnierem a Vitalicom považovaný za najväčší vývozný artikel elektronickej scény. Už jedno celé desaťročie sa venuje technike mixovania a dídžejingu. Pomerne skoro bol uznávaný pre jeho sety s krištáľovým zvukom, ktorý sa vyznačuje svojou pestrosťou. Jeho motto je roztancovať všetkých na parkete. Ale DJ a producent Jack de Marseille sa nesnaží iba o to, aby ľudí roztancoval. Chce im dať niečo viac, nájsť tému a sústrediť ju do palety zvuku. Chce vyjadriť svoj odkaz hudbou a rozviesť ho do emócií, tak aby každý jeho hudbu pochopil a precítil podľa seba.

Jack de Marseille - sobota 29. júl, Roxy, Dlouhá 33, o 22.00. (ani)

Foto - www.djguide.nl