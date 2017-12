Sviatostka - to je spomienka aj talizman

Sviatostky sú malé náboženské medaily, ktoré boli vyrazené ako spomienka zo svätej púte a tiež ako ochranný talizman. Bývajú spojené s konkrétnym pútnickým miestom a práve pútnictvo má najväčšiu zásluhu na ich rozšírení. O rozkvet pútnických miest sa starali cirkevné rády a bratstvá. V 17. a 18. storočí to boli predovšetkým jezuiti, vďaka ktorým sa pútnictvo veľmi rozšírilo a objavilo sa tiež veľké množstvo sviatostiek.

Sviatostky sú väčšinou razené z bežných kovov (v menšom počte zo striebra). Sú na nich zobrazení najčastejšie svätci, pútnické miesta alebo biblické citáty. Rovnako tak slúžili sviatostky ako ochranný talizman. S obľubou sa pripevňovali k ružencom alebo nosili s inými amuletmi na krku. Mali chrániť nositeľov pred chorobami, diablom alebo živelnými pohromami. Vkladali sa aj do hrobov k mŕtvym, aby ich ochránili pred zlými duchmi. Sviatostky mali chrániť nielen osoby, ale aj úrodu a budovy pred živelnými a inými pohromami.

Na výstave sú prezentované exponáty súvisiace s územím Moravy a jej najznámejšími pútnickými miestami (Velehrad, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček u Olomouce, Vranov u Brna a Křtiny). Pochádzajú zo zbierok Numizmatického oddelenia, Etnografického ústavu a Historického oddelenia Múzea mesta Brna. Sviatostka - spomienka a talizman - Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, Kobližná 1. Výstava potrvá do 2. septembra. FOTO - www.mzm.cz