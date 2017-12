Metallica poskytla štyri albumy do predaja na internete

28. júl 2006 o 9:15 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA/AP) - Americká metalová skupina Metallica, ktorá sa dlho bránila predaju svojich jednotlivých skladieb na internete, sa napokon rozhodla pre tento krok na stránke iTunes Music Store. V utorok sa na americkej a kanadskej verzii stránky totiž objavili štyri klasiky skupiny - Kill 'Em All, Ride The Lightning, Master of Puppets a ...And Justice For All. Fanúšikovia si tak môžu kúpiť buď jednotlivé skladby alebo celé albumy. Na svojej oficiálnej stránke skupina uviedla, že si všimla nárast predaja hudby cez internet. Aj preto sa k poskytnutým albumom rozhodla pridať niekoľko doposiaľ nepublikovaných nahrávok z koncertu v Seattli z roku 1989. Skupina, ktorá sa začiatkom tohto desaťročia súdila s internetovým poskytovateľom hudby - spoločnosťou Napster, svoje albumy predávala aj cez vlastnú sieť predajcov a cez oficiálnu internetovú stránku. Stránka iTunes má vo svojej ponuke aj skupiny ako The Beatles, Led Zeppelin či Radiohead.