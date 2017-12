Dážď zmáčal európsku premiéru filmu Miami Vice

28. júl 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA/AFP) - Hollywoodske hviezdy Jamie Foxx a Colin Farrell čelili počas európskej premiéry filmu Miami Vice ostrému londýnskemu dažďu v smotanových oblekoch v štýle 80. rokov. Organizátori premiéry chceli v britskej metropole na Leicester Square vytvoriť dojem Miami tým, že sem osadili niekoľko paliem. Film režiséra Michaela Manna, ktorého rozpočet sa vyšplhal v prepočte na viac ako 4,2 miliardy korún, je filmovou verziou známeho televízneho seriálu. Jamie Foxx si zahral úlohu Ricarda Tubbsa, kým Colin Farrell stvárnila Sonnyho Crocketta. "Miloval som originál, no toto je iné ako pôvodný seriál," povedal držiteľ Oscara Foxx. "Michael Mann to celé vyzliekol a urobil z toho sexy film. Som tu v jeho mene, ale trochu moknem," dodal. "Ako dieťa som si užíval tento seriál, no jediné, čo sa rozhodne naspäť do módy nevráti, sú účesy," povedal Farrell.