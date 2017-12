Michael Flatley môže pokračovať v súdnom procese

28. júl 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA/AP) - Prípad známeho tanečníka Michaela Flatleyho, v ktorom zažaloval v prepočte o viac ako 3,1 miliardy korún Tynu Marie Robertson pre vydieranie a podvod, môže podľa kalifornského vrchného súdu pokračovať. Proces, v ktorom sa Flatley bráni obvineniam zo znásilnenia, sa začal v januári 2003, keď tanečník dostal od právnych zástupcov tejto ženy list, v ktorom ho obvinili zo znásilnenia v hoteli v Las Vegas. V liste i následných telefonátoch sa právnik D. Dean Mauro tanečníkovi vyhrážal, že ak sa so ženou nevyrovná viac ako sedemcifernou sumou, celý prípad poženie pred súd. Polícia odmietla proti tanečníkovi vzniesť obvinenia a Flatley uviedol, že sex so ženou bol dobrovoľný na oboch stranách. Robertson aj napriek tomu podala žalobu, v ktorej od tanečníka žiadala v prepočte viac ako miliardu korún, no súd prípad zamietol. Flatley kontroval žalobou, v ktorej ženu obvinil z vydierania, podvodu a hanobenia. Právnici obhajujúci Robertson a Maura tvrdia, že by tento prípad mal byť zamietnutý, keďže list bol iba ponuka na mimosúdne vyrovnanie a podlieha právu na slobodu prejavu. Vrchný súd v Kalifornii však tento argument vo štvrtok zamietol a proces tak môže pokračovať. "Maurov spôsob komunikácie predstavuje vydieranie, ktoré spadá pod trestné právo a preto ho nechránia ústavné záruky na slobodu prejavu či petície," rozhodla šesťčlenná porota. Flatleyho právnik Bert Fields vyhlásil, že prípad by mal pomôcť hviezdam, ktoré sa občas stanú obeťami falošných obvinení. "Vďaka rozhodnutiu vrchného súdu môžeme v prípade pokračovať a dokázať našu pravdu," dodal. Flatley sa do povedomia zapísal mimoriadne populárnymi predstaveniami ako Riverdance, Lord of the Dance, Feet of Flames a Celtic Tiger.