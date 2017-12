Sidney Poitier dostane cenu Marian Anderson Award

BRATISLAVA 28. júla (SITA/AP) - Americký herec a bojovník za ľudské práva Sidney Poitier sa stane držiteľom filadelfského ocenenia Marian Anderson Award, ktoré sa udeľuje umelcom za ich prínos ľudskosti.

28. júl 2006 o 14:20 SITA

Ako uviedol starosta Filadelfie John F. Street, 79-ročný Poitier dostane túto cenu za jeho prácu na poli umenia, humanitárnej i diplomatickej pomoci. "Žil v dobách silného rasizmu, zrúcal zažité stereotypy a stal sa jedným z najrešpektovanejších hercov našej krajiny," povedal Street. "Jeho úspechy a vedenie počas piatich desaťročí stanovilo štandardy pre nadchádzajúce generácie talentovaných afro-amerických hercov, ktorí nasledovali jeho príklad v divadle i vo filme," dodal. Poitier by si mal cenu spoločne so šekom v prepočte na 3,1 milióna korún prebrať v Kimmel Center for the Performing Arts 14. novembra.

Sidney Poitier bol prvým černošským hercom, ktorý v roku 1963 získal cenu americkej filmovej Akadémie za film Poľné ľalie. Preslávil sa i úlohami vo filmoch ako Útek v reťaziach (1958), Hádaj, kto príde na večeru (1967) či Hrozienka na slnku (1961). Okrem svojej bohatej hereckej kariéry sa zaslúžil aj o presadzovanie černošskej komunity v Hollywoode. Poitier je občanom USA i Bahám, ktoré zastupuje ako veľvyslanec v Japonsku a v UNESCO.

Cena, ktorú prevezme, je nazvaná po filadelfskej rodáčke Marian Anderson, opernej speváčke, ktorá ako prvá černošská umelkyňa spievala v Bielom dome. Medzi držiteľmi tejto ceny sú Harry Belafonte, Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Quincy Jones, Danny Glover, Oprah Winfrey, Ossie Davis a Ruby Dee.