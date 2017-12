Muž so zmyslom pre humor aj napätie - Jean Reno

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Francúzsky herec španielskeho pôvodu Jean Reno sa narodil 30. júla 1948 ako Juan Moreno y Jederique Jiménez v marockej Casablance. Jeho rodičia - Španieli z Andalúzie ušli ...

28. júl 2006 o 17:10 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Francúzsky herec španielskeho pôvodu Jean Reno sa narodil 30. júla 1948 ako Juan Moreno y Jederique Jiménez v marockej Casablance. Jeho rodičia - Španieli z Andalúzie ušli do vtedy francúzskeho Maroka pred diktátorských režimom generála Franca. Neskôr sa presťahovali do Francúzska.

Jean Reno bol už odmalička fascinovaný svetom herectva. V Casablance začal navštevovať divadelnú školu, v ktorej neskôr pokračoval v Paríži. Aby získal francúzske občianstvo, musel nastúpiť - tak ako všetci francúzski mladíci v tom čase - na povinnú vojenskú službu. Po roku v armáde sa usadil v Paríži. V rokoch 1977 až 1981 hral v každej divadelnej hre režiséra Didier Flamanda - s jeho divadelným súborom precestoval celú krajinu. V roku 1993 sa objavil aj vo Flamandovom prvom krátkom filme La Vis, ktorý bol nominovaný na Oscara v 66. ročníku udeľovania filmových cien americkej filmovej Akadémie. Prvú filmovú rolu dostal vo francúzskom filme L' Hypothése du Tableau Volé (1979). V roku 1981 sa objavil v debutovom krátkom filme režiséra Luca Bessona L'Avant dernier. O dva roky neskôr si zahral aj v Bessonovej celovečernej prvotine Le Dernier combat (1983). Po niekoľkých ďalších francúzskych filmoch nasledovala ďalšia "bessonovka". V Podzemke (1985) si zahral bubeníka. Európskou filmovou hviezdou sa stál práve vďaka režisérovi Bessonovi, ktorý ho obsadil do vedľajšej úlohy svojho dnes už legendárneho filmu Magická hlbočina (1988). V roku 1989 sa tak Reno dočkal svojej prvej nominácie na Césara v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Obľubu medzi filmovými fanúšikmi na celom svete si ale získal vďaka stvárneniu Victora "čističa" v Bessonovej Brutálnej Nikite (1990). Práve táto postava výrazne nasmerovala jeho ďalšiu kariéru.

Druhú nomináciu na Césara si vyslúžil vďaka fantasy komédii Návštevníci (1993). O rok neskôr prišiel dnes už kultový Leon (1994), ktorý Rena znovu spojil s Bessonom. Snímka, ktorá vychádza z postavy Victora "čističa", si získala srdcia divákov na celom svete a z Rena spravila filmovú hviezdu. Podľa mnohých filmových kritikov je postava, ktorá znamenala tretiu nepremenenú nomináciu na Césara, doposiaľ jeho najlepšou. Leon je nájomný vrah, ktorý miluje kvetinu, staré muzikály, pije mlieko a pred splnením úlohy ho nedokáže nič zastaviť. Do jeho života vstúpi dvanásťročná Mathilda (Natalie Portman), ktorej rodinu vyvraždila banda skorumpovaného policajta, a ona sa rozhodla pre krutú pomstu. Po Leonovi sa pre Rena otvorili dvere do amerického filmového biznisu. Najprv si zahral v romantickej komédii Francúzsky bozk (1995) s Meg Ryan a Kevinom Klineom. Nasledoval akčný blockbuster Mission: Impossible (1996) s Tomom Cruiseom, Ronin (1998) s Robertom De Nirom alebo remake akčného sci-fi Godzilla (1998). Práve pre Godzillu vraj odmietol rolu Agenta Smitha v Matrixe (1999). V roku 2000 sa znovu objavil vo francúzskej filmovej produkcii, keď si spolu s Vincentom Casselom zahral v mysterióznom thrilleri Purpurové rieky. Za stvárnenie komisára Pierra Niemansa ho diváci nominovali na European Film Awards. V roku 2000 si z odovzdávania uvedených európskych filmových cien odniesol ocenenie za Výnimočné európske úspechy na poli svetového filmu. Medzi nakrúcaním akčnej komédie Wasabi (2001) a nepodareného remakeu Rollerball (2002), si našiel čas na prácu na romantickej komédii Felix & Rose - dvaja v oblakoch (2002) s Juliette Binoche. V tomto roku ho mohli slovenskí filmoví diváci vidieť v talianskej snímke Roberta Benigniho Tiger a sneh (2005), remakeu Ružového Pantera - zahral si partnera Inšpektora Clouseaua (Steve Martin), a v jednom z najočakávanejších filmov tohto roka - filmovej adaptácii Da Vinciho Kódu Dana Browna. Na rok 2006 sú za oceánom naplánované premiéry ďalších troch filmov: snímky z obdobia druhej svetovej vojny Flyboys, drámy Margaret a animovanej komédie Flushed Away.

Reno je v súčasnosti druhýkrát ženatý a má štyri deti - dve z každého manželstva. S prvou manželkou Geneviéve má dcéru Sandru (nar. 1978) a syna Mickaela (nar. 1980). Svoju druhú ženu - modelku Nathalie Dyszkiewicz stretol na parížskej Champs Elysées. Majú spolu syna Toma (nar. 1996) a dcéru Serenu (nar. 1998). Herec vlastní domy v Paríži, Malajzii a Los Angeles.

Spracované podľa: www.imdb.com, www.csfd.cz, en.wikipedia.org, www.westlord.com/jeanreno, www.nndb.com, www.answers.com, www.askmen.com a www.starpulse.com.