Milovník bojových umení Wesley Snipes

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Wesley Trent Snipes sa narodil 31. júla 1962 v Orlande v americkom štáte Florida. Rodičia sa s ním presťahovali do New Yorku. Jeho otec slúžil v Amerických ozbrojených leteckých silách. Wesley vyrastal v Bronxe, kde sa rozhodol, že sa stane tanečníkom a hercom. Začal študovať na Strednej škole hereckého umenia na Manhattane, ktorú však nedokončil pre rozvod rodičov. S matkou odišli naspäť do Orlanda. Po dokončení strednej školy v Orlande, sa v roku 1980 začal objavovať v miestnych divadlách, televíznych programoch a navštevoval mnoho konkurzov. Medzitým študoval na State University of New York v Purchase, kde v roku 1985 skončil odbor umenie s titulom bakalár. Na jednom konkurze ho objavil agent. Ponúkol mu jeho prvú rolu vo filme Trénerka (1986) s Goldie Hawn. V roku 1987 si zahral zlého chlapca v klipe Michaela Jacksona Bad. Atletická postava prezrádza jeho záľubu v bojových umeniach. Ovláda karate, kung-fu a capoeiru. Herecké úlohy, ktoré stvárňuje, sú odozvou lásky k bojovým umeniam a ku knihe Sun Tzuho Umenie boja.

V roku 1985 sa prvýkrát oženil s April. Počas tohto manželstva sa mu v roku 1988 narodil syn Jelani a o dva roky neskôr sa rozviedol. Druhýkrát si zobral v roku 2003 kórejskú maliarku Nikki Park, s ktorou má dve deti. "Nerozumiem mandátu byť navždy spolu. Myšlienka, že by ste to mali urobiť, je zlá. Robí to z nás otrokov sociálnej štruktúry. Môžete milovať, ale za to nemusíte byť zviazaní do krvi," reagoval na otázku o manželstve v interview pre noviny Toronto Sun.

V roku 1991 založil nezávislú producentskú spoločnosť Amen Ra Films, s ktorou spolupracovali aj na nakrúcaní filmu Blade (1998) a Blade 2 (2002). V tom istom roku ho magazín People vyhlásil za jedného z 50 najkrajších ľudí sveta a rok predtým v John Willis' Screen World vol. 42 za jedného z dvanástich nádejných hercov.

Počas svojho života vyskúšal niekoľko profesií od inštalatéra telefónov až po speváka, herca a producenta. Prvýkrát sa objavil na broadwayskom javisku v roku 1985 v Boys of Winter. Po stvárnení zlého chlapca v klipe Michaela Jacksona si ho všimol černošský režisér Spike Lee a dal mu úlohu v romantickej dráme Tropická horúčka (1991). V roku 1992 sa ukázal v dvoch filmoch Prepadnutie vo vzduchu a Bieli muži nevedia skákať, ktorý mu s jeho hereckým kolegom Woodym Harrelsonom vyslúžil dve nominácie na MTV Movie Awards. Nasledoval futuristický film so Sylvestrom Stalonem Demolition Man (1993), kde si zahral zloducha. S Woodym Harrelsonom sa opäť stretol pri nakrúcaní filmu Vlak plný peňazí (1995). V roku 1995 si zahral kráľovnú transvestitov Noxeemu Jackson v snímke Traja muži v negližé. Prvýkrát sa ako producent prejavil v dokumentárnom filme John Henrik Clarke: A Great and Mighty Walk (1996). Počas roku 1998 natočil filmy Šerifovia s Tommym Lee Jonesom a Blade, kde si zahral upíra. Až o štyri roky na to si vybral dobrú rolu a to v pokračovaní upírskych hororov Blade 2 (2002). Jeho úspešná filmografia sa zatiaľ končí tretím pokračovaním hororovej série Blade: Trinity (2004).

V jeho doterajšej kariére dostal viacero menších ocenení. Volpiho pohár za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si odniesol v roku 1997 z Benátskeho filmového festivalu za film Láska na jednu noc (1997). O rok neskôr, presnejšie 21. augusta 1998, ho priradili k hviezdam na Chodník slávy.

