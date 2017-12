Dievča z prívesu, ktoré malo sen - Hilary Swank

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Dvojnásobná držiteľka Oscara Hilary Ann Swank sa narodila 30. júla 1974 v meste Lincoln v americkej Nebraske. Herečke, ktorú časopis People trikrát po sebe zaradil medzi 50 ...

BRATISLAVA 28. júla (SITA) - Dvojnásobná držiteľka Oscara Hilary Ann Swank sa narodila 30. júla 1974 v meste Lincoln v americkej Nebraske. Herečke, ktorú časopis People trikrát po sebe zaradil medzi 50 najkrajších ľudí planéty, v žilách koluje španielska a indiánska krv. Najznámejšia je svojimi oscarovými postavami - ako muž v tele ženy Brandon Teena z filmu Chlapci neplačú (1999) a ako čašníčka premenená na boxeristku Maggie Fitzgerald z drámy Million Dollar Baby. Ako deväťročná sa predstavila vo svojej prvej divadelnej úlohe - ako Mauglí v Knihe džungle. Odvtedy sa začala veľmi aktívne podieľať na školských aj miestnych divadelných podujatiach. Do školy chodila v Bellinghame, v štáte Washington, kde žila spolu s rodičmi do svojich šestnástich rokov. Ako plavkyňa sa zúčastnila na washingtonských štátnych pretekoch a juniorskej olympiáde. Veľmi vhod jej neskôr prišla aj gymnastika, ktorej sa tiež úspešne venovala - skončila piata na celoštátnej súťaži. Tieto zručnosti sa jej zišli najmä pri nakrúcaní akčnej komédie Nový Karate Kid (1994).

Jej rodičia sa rozviedli, keď mala 15 rokov. Hilaryna matka Judy, ktorá si všimla dcérinu túžbu po hereckej kariére, sa neskôr rozhodla presťahovať do Los Angeles, kde žili v prívese, až kým nenašetrila dosť peňazí, aby mohla prenajať byt. Hilary začala navštevovať strednú školu South Pasadena High School a odštartovala svoju profesionálnu hereckú kariéru. Vďaka honorárom za vystupovanie v televíznych programoch ako Evening Shade a Growing Pains mohla v rokoch 1991 - 1992 pomáhať matke s platením za prenájom. Jej prvou televíznou úlohou bola malá postavička v sitcome Harry a Hendersonovci (1991). Hollywoodsku kariéru začala vedľajšou úlohou v hororovej komédii Buffy, zabíjačka upírov (1992) a hlavnou postavou v pokračovaní legendárnej série Karate Kid. V snímke Nový Karate Kid (1994) si zahrala Julie Pierce - prvú študentku ženského pohlavia legendárneho senseia Majstra Miyagiho (Pat Morita).

V roku 1998 ju angažovali do seriálu Beverly Hills 90210, kde si zahrala slobodnú matku Carly Reynolds. Pôvodne mala v seriáli účinkovať dva roky, ale napokon ju zo scenára vyškrtli už po 16 epizódach. Swank neskôr priznala, že bola rozhodnutím tvorcov zničená. Show podľa vlastných slov opúšťala s myšlienkou: "Ak nie som dosť dobrá pre 90210, nie som dobrá na nič." Napokon sa ale ukázalo, že "vyhadzov" bol to najlepšie, čo sa jej v tom čase mohlo stať, keďže sa tak mohla zúčastniť na konkurze do drámy Chlapci neplačú. Postava Teeny Brandon, ktorá sa zmení na Brandona Teenu z nej urobila hviezdu a filmoví kritici jej herecký výkon označovali za to najlepšie v roku 1999. To sa potvrdilo, aj keď si prevzala Zlatý glóbus a neskôr aj Oscara ako Najlepšia herečka. Napriek tomu, ale za prácu na filme dostala len tritisíc dolárov - 75 dolárov na deň. Pre porovnanie snímka Aféra s náhrdelníkom (2001) jej vyniesla tri milióny dolárov. Rolu Brandona/Teeny získala po tom, ako tvorcovia počas troch rokov vyskúšali a odmietli stovky iných herečiek. Režisérke Kimberly Peirce na kastingu povedala, že má 21 rokov - rovnako ako postava a žije v Lincolne, v štáte Nebraska. Keď ju Peirce neskôr s týmito malými klamstvami konfrontovala, víťazoslávne zareagovala, že "to je presne to, čo by urobil Brandon." Aby sa dokonale vžila do postavy, ostrihala si vlasy a mesiac žila ako chlapec. Podľa filmových kritikov to napokon malo význam. Časopis Premiere jej herecký výkon zaradil na 83. miesto v stovke najlepších hereckých výkonov všetkých čias. Okrem toho si na svoje konto pripísala aj Boston Society of Film Critics Award, Broadcast Film Critics Association Award, Golden Satellite, Independent Spirit Award, Las Vegas Film Critics Society Award ako najlepšia herečka a najsľubnejšia mladá herečka, Los Angeles Film Critics Association Award, National Board of Review Award za najlepší herecký výkon nováčika, New York Film Critics Circle Award a Toronto Film Critics Association

Predtým, ako dostala ďalšiu oscarovú rolu, zahrala si v niekoľkých menej významných filmoch. Najprv vzala vedľajšiu úlohu v mysterióznom filme Sama Raimiho Takmer dokonalý zločin (2000), kde si zahrala spolu s Cate Blanchett, Keanu Reevesom a Katie Holmes. Nasledovala hlavná úloha v dráme Aféra s náhrdelníkom (2001), kriminálny thriller Insomnia (2002) s Al Pacinom a Robinom Williamsom, Skurvená noc (2003) s Patrickom Swayzem a sci-fi Jadro (2003). Okrem toho si zahrala v krátkych filmoch The Audition (2000) a The Space Between (2002) svojho manžela Chada Lowea. Práve, keď si jej okolie začalo myslieť, že sa stala "obeťou prekliatia príliš skorého zisku Oscara", predviedla ďalší nezabudnuteľný výkon v televíznom filme spoločnosti HBO Anjeli s oceľovým hlasom (2004), ktorý jej vyniesol nomináciu na Zlatý glóbus.

Keď Sandra Bullock pre "iné záväzky" odmietla postavu Maggie Fitzgerald v boxerskej dráme Clinta Eastwooda Million Dollar Baby, otvorili sa dvere pre Hilary. Aj keď bola už od strednej školy pomerne vyšportovaná, musela tvrdo pracovať na svojej kondícii a cvičením nabrala na váhe takmer deväť kilogramov. Ziskom svojho druhého Oscara sa zaradila do historických štatistík, keď sa stala prvou ženou, ktorá túto cenu získala za stvárnenie boxeristky. Okrem toho je treťou najmladšou dvojnásobnou držiteľkou Oscara (ďalšími sú: Luise Rainer a Jodie Foster) a pridala sa k štvorici žien, ktoré z dvoch nominácií získali dvoch Oscarov. Okrem Hilary sú to: Vivien Leigh, Helen Hayes, Sally Field a Luise Rainer. Okrem Oscara a Zlatého glóbusu jej snímka Million Dollar Baby zabezpečila aj zisk Screen Actors Guild Award, Boston Society of Film Critics Award, Broadcast Film Critics Association Award a National Society of Film Critics Award. Pri preberaní svojho druhého Oscara prekvapene ďakovala slovami: "Neviem, čím som si to zaslúžila. Som len dievča z prívesu, ktoré malo sen." Tvrdí však, že dva Oscary jej život vôbec nezmenili. "Keď som v minulosti pozerala odovzdávanie Oscarov, vravievala som si: 'Och Bože, ich životy už nikdy nebudú ako predtým,' ale v skutočnosti ste stále tou istou osobou a stále musíte prať a chodiť na prechádzky so psom," uviedla v istom rozhovore pre časopis Hilary. Jedným dychom však dodala, že pocítila pozitívnu zmenu v tom, že sa zlepšili jej pracovné možnosti. Na filmovom plátne sa najbližšie objaví v hororovej snímke The Reaping a mysterióznom krimi Black Dahlia.

S Chadom Loweom sa zosobášili po päťmesačnej známosti 28. septembra 1997. V ďakovnej reči pri preberaní svojho prvého Oscara na neho zabudla, za čo sa mu potom verejne ospravedlňovala pri každom verejnom vystúpení. V júni 2002 sa nasťahovali do štvorposchodového domu v Greenwich Village, za ktorý zaplatili štyri milióny dolárov. Keď v roku 2005 ďakovala za druhého Oscara, poučená z minulosti, spomenula manžela ako prvého. V januári 2006 sa ale rozišli a napriek tomu, že počas nasledujúcich mesiacov na verejnosti neustále opakovali, že dúfajú, že si k sebe znovu nájdu cestu, v máji oficiálne oznámili, že sú v rozvodovom konaní.

Hilary Swank trpí syndrómom ADHD, teda poruchou pozornosti sprevádzanou hyperaktivitou a ako priznáva, dodnes berie lieky, ktoré jej s ňou pomáhajú žiť.

