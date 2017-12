S. Johansson sa nepohodla s A. Lloydom Webberom

BRATISLAVA 28. júla (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Scarlett Johansson poprela správy o tom, že by nedostala úlohu v pripravovanom muzikáli Zvuk hudby pre jej hviezdne maniere. Ako uviedol jej hovorca, ...

28. júl 2006 o 17:15 SITA

BRATISLAVA 28. júla (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Scarlett Johansson poprela správy o tom, že by nedostala úlohu v pripravovanom muzikáli Zvuk hudby pre jej hviezdne maniere. Ako uviedol jej hovorca, 21-ročná herečka bola jednou z horúcich kandidátok na hlavnú úlohu Marie von Trapp v muzikáli, ktorý uvedú na londýnskom West Ende v novembri. Známy autor muzikálov Andrew Lloyd Webber, ktorý bude projekt produkovať, však uviedol, že obrovský zoznam požiadaviek, ktoré mal herečkin manažment pri úvodných rokovaniach, bol neúnosný. "Jej ľudia neboli za tento nápad. Bolo to jasné od chvíle, keď začali s požiadavkami, ktoré boli naozaj trápne," povedal Lloyd Webber. Ako ďalej vyhlásil, herečka vraj požadovala dvoch asistentov prítomných neustále v zákulisí. "Jej zástupcovia nevedeli pochopiť, prečo by mala pracovať za 10 tisíc libier na týždeň, keď za film zarobí 10 miliónov dolárov. Bolo to nepríjemné, pretože ona to naozaj chcela robiť," dodal. Herečkin hovorca Marcel Parisbeau však uviedol, že najväčším problémom bol jej nabitý pracovný rozvrh. "Je pravda, že medzi Scarlett a produkciou muzikálu Zvuk hudby prebehli rokovania. Stanovisko pána Webbera je však extrémne prehnané," povedal Parisbeau. "Jej manažment iba žiadal to, čo si herečka v jej postavení môže dovoliť žiadať," dodal.