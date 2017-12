Muzikanti z kapely Rasmus rozvášnili senecký festival

Bratislava 30. júla (TASR) - Viac ako hodinovým vystúpením fínskej kapely Rasmus vyvrcholil v sobotu v noci prvý ročník Senec Open Air Fest 2006. Výstrední ...

30. júl 2006 o 1:44 TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Viac ako hodinovým vystúpením fínskej kapely Rasmus vyvrcholil v sobotu v noci prvý ročník Senec Open Air Fest 2006. Výstrední muzikanti niekoľkotisícové publikum nesklamali a zahrali aj hity ako In the Shadows, First Day Of My Life, In My Life, No Fear či Shot.

Festivaloví návštevníci sa tiež nedali zahanbiť. Na plné hrdlá spievali a podobne ako spevák Lauri Ylönen s niekoľkými s havraními pierkami vo vlasoch si koncert užívali.

Hudobníci zavítali na Slovensko po prvý raz a to dosť nezvyčajne. Kým iné hviezdy prichádzajú na svoje zahraničné koncerty lietadlom, Fíni dorazili autobusom. A to priamo z ich koncertu v Rumunsku.

Avšak nielen ich dopravný prostriedok bol nezvyčajný. Také boli aj požiadavky na organizátorov. Jednou z ich podmienok bolo, že musia byť ubytovaní pod cudzími menami a na utajenom mieste. Nechceli totiž, aby ich obťažovali novinári či fanúšikovia.

Okrem známych muzikantov z kapely Rasmus počas víkendu "zahviezdila" aj česká speváčka Aneta Langerová, ktorá mala v letnom programe len dve vystúpenia na Slovensku. Na pódiu sa v piatok a v sobotu predstavili aj slovenskí umelci - IMT Smile, Peha, Zuzana Smatanová, Gladiator, Hex, Polemic, Zdenka Predná alebo Samo Tomeček. V špeciálnom hip-hopovom bloku rozpútali "peklo" Rytmus, Vec, Zverina, Čistychov a H 16.