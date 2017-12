Policajti z Miami Vice odstavili Pirátov Karibiku

BRATISLAVA 31. júla (SITA/AFP) - Novinka amerických kín, dráma Miami Vice ukončila kraľovanie filmu Piráti Karibiku – Truhlica mŕtveho muža, keď sa počas svojho úvodného víkendu prebojovala na čelo sledovanosti.

Filmová verzia populárneho seriálu z 80. rokov, v ktorej sa v hlavných úlohách predstavili Colin Farrell a Jamie Foxx, počas uplynulého víkendu svojim tvorcom priniesla zisk v prepočte 756 miliónov korún. Presne takýto zisk stačil na to, aby sa Piráti s Johnnym Deppom, Orlandom Bloomom a Keirou Knightley odsunuli na druhé miesto so zárobkom 615 miliónov korún. I napriek tomu je druhá časť pirátskej série mimoriadne úspešná, veď za štyri týždne iba v amerických kinách dokázala zarobiť v prepočte 10,8 miliardy korún. Druhou novinkou uplynulého víkendu bola komédia John Tucker Must Die s Ashanti, Brittany Snow, Jessem Metcalfem a Jenny McCarthy. Film zarobil 423 miliónov korún a umiestnil sa tak na tretej priečke. Animovaný film Monster House sa prepadol z druhého na štvrté miesto so ziskom 345 miliónov korún a predstihol tak iný animovaný film The Ant Bully, ktorému na piatu priečku stačil zárobok 243 miliónov korún. Prvých 12 filmov zarobilo v prepočte 3,444 miliardy korún, čo je o 2,5 percenta viac ako počas rovnakého víkendu spred roka. Oproti predchádzajúcemu víkendu, keď prvá dvanástka zarobila v prepočte 4,281 miliardy korún, je to však výrazný pokles.