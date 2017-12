Podľa Lauriho je ťažšie sa presláviť, ako si slávu iba udržať

SENEC 30. júla (SITA) - Lauri Johannes Ylönen z fínskej hard-rockovej skupiny The Rasmus tvrdí, že ťažšie je sa presláviť, ako si slávu iba udržať. "Kým sa dostanete na nejaký stupeň, musíte riadne zabrať.

31. júl 2006 o 11:00 SITA

Je na vás, aby ste to robili svojim vlastným štýlom, spojili všetky sily a naozaj tvrdo pracovali. Hudobné kapely sa často preslávia tak, že iba spravia jednu originálnu vec a to je všetko," uviedol pre agentúru SITA Lauri.

Hudobníci z fínskych Helsínk sa vo veku 24-rokov presadili po 11 rokoch na hudobnej scéne albumom Dead Letters, z ktorého pochádza aj ich najznámejší hit In The Shadows. Podľa bubeníka Akiho-Markusa Juhaniho Hakala bolo najťažšie presadiť sa najmä za hranicami. "Bola to poriadne dlhá cesta," prezradil. Keď sa im to už podarilo, narástlo im podľa Lauriho sebavedomie a všetko bolo podstatne jednoduchšie. "Keď ste však už úspešní, nesmiete zabudnúť tvrdo pracovať. Niektoré skupiny totiž začnú piť pivo, či brať drogy a zabudnú sa sústrediť na svoj ďalší album," doplnil svojho kolegu Aki.

Či aj členovia skupiny The Rasmus nie sú alebo neboli takí, Lauri odmietol komentovať. "Sme ako ostatní ľudia. Pijeme, fajčíme a tak. Myslím si však, že je to každého osobná vec a nechcem o tom hovoriť," dodal Lauri.