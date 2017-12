P.S. nakrútia vianočný klip a posunú termín koncertného turné

31. júl 2006 o 14:00 SITA

SENEC 31. júla (SITA) - Slovenské hudobné duo P.S. plánuje nakrútiť nový, vianočný klip a presunúť koncertné turné o niekoľko mesiacov. "Pôvodne sme chceli vyraziť na šnúru v marci, ale zistili sme, že lepšie bude na jeseň, lebo vydanie albumu sa veľmi posunulo. Mal vyjsť na jar a dá sa povedať, že vyšiel vlastne až cez leto," uviedla pre agentúru SITA Magda Vyletelová. Keďže nakrúcanie a zostrihanie klipu k novému, vianočnému singlu trvá dlhšie, začnú už onedlho. "Bude to taký slaďáčik. Mali sme to vymyslené tak, že to bude rýchlejšia pesnička. Je však možné, že dáme von aj obidve. Uvidíme, ešte sa rozhodneme," spresnila Magda.

Skupinu P.S. sprevádza po podujatiach aj kameraman. Neplánujú však vydať DVD, ale nakrútiť klip so zábermi z ich koncertných vystúpení. "Nikdy sme ešte taký nemali, takže si točíme dostatok materiálov," dodala populárna speváčka.