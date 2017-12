Kino Tatra bude tri dni patriť španielskym filmom

31. júl 2006 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 31. júla (SITA) - Milovníci filmov sa môžu počas druhého augustového týždňa tešiť na ďalšiu dávku kvalitných európskych filmov. Spoločnosť Continental film a Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave sa totiž rozhodli obohatiť filmové leto v hlavnom meste o prehliadku španielskych filmov. Počas Dní španielskeho filmu, ktoré sa uskutočnia od 7. do 9. augusta v kine Tatra, premietnu šesť pozoruhodných a oceňovaných španielskych filmov, ktoré sa nedostali do slovenskej distribúcie. V pondelok 7. augusta o 18:00 uvedú snímku V meste, po ktorej bude o 20:30 nasledovať film Pondelky na slnku. V utorok sa priaznivci španielskej kinematografie môžu tešiť na snímky Vezmi si moje oči a Moja matka má rada ženy. Streda bude patriť filmom 800 guliek a Osamelé. Všetky filmy budú premietať v pôvodnom znení so slovenskými titulkami.

Na prehliadku španielskych filmov vo štvrtok 10. augusta nadviaže slovenská premiéra drámy legendárnej režisérky Isabel Coixet Tajomstvo slov.