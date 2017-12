Album Please Please Me od The Beatles homosexuáli milujú

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Legendárnej britskej kapele The Beatles sa počas jej kariéry dostalo veľké množstvo ocenení a pôct. Tentoraz sa však zvyšní dvaja členovia "fantastickej štvorky" môžu popýšiť netradičnejším vyznamenaním. Ich prvý album Please Please Me sa stal 30. najobľúbenejším hudobným albumom homosexuálov v histórii. V hlasovaní britského časopisu pre homosexuálov Attitude však na celej čiare vyhral bezmenný album newyorskej kapely Scissor Sisters. Tento album porazil i album skupiny ABBA z roku 1976 Arrival. Skupina Morrissey sa vďaka albumu Vauxhall And I z roku 1994 umiestnila na tretej priečke. V prvej päťdesiatke figurovali i umelci ako Sir Elton John, Boy George, Madonna, Donna Summer či David Bowie. "V to leto to bol album pre homosexuálov. Na každom večierku, kam ste sa len pohli, znel album Please Please Me. Keď som videl ako túto pieseň spievajú George a Paul do jedného mikrofónu a boky sa im pritom dotýkali, bola to tá najhomosexuálnejšia vec na svete," uviedol Simon Napier-Bell, bývalý manažér skupiny Wham!. Agentúra SITA prináša prehľad 10 najobľúbenejších albumov podľa homosexuálov:

1. Scissor Sisters - Scissor Sisters (2004)

2. ABBA - Arrival (1976)

3. Morrissey - Vauxhall And I (1994)

4. Kylie Minogue - Light Years (2000)

5. George Michael - Older (1996)

6. Frankie Goes To Hollywood - Welcome To The Pleasuredome (1984)

7. Madonna - Erotica (1992)

8. Anthony And The Johnsons - I Am A Bird Now (2005)

9. Donna Summer - Bad Girls (1979)

10. David Bowie - The Man Who Sold The World (1970).