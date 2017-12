Právo: Labuda je definitívne obvinený z ublíženia na zdraví

1. aug 2006 o 10:56 TASR

Praha/Žďár nad Sázavou 1. augusta (TASR) Vyšetrovanie vlaňajšej novembrovej tragickej nehody Mariána Labudu v ČR sa skončilo. Slovenský herec je obvinený z ublíženia na zdraví. Spis dostal štátny zástupca a ten rozhodne, či Labuda pôjde pred súd. Konštatuje to dnes český denník Právo.

Herec Labuda v pondelok navštívil žďárske policajné riaditeľstvo, aby sa oboznámil so spisom k prípadu. Ten práve uzavrel policajný komisár služby kriminálnej polície a vyšetrovania v meste Žďár nad Sázavou Ladislav Kubík. Labuda nechce podávať návrhy na doplnenie vyšetrovania.

Labuda vlani havaroval na českej diaľnici D1 neďaleko Veľkej Bíteše. Jeho vozidlo Volkswagen Passat, ktoré išlo na zasneženej ceste rýchlosťou 80 km/h, zrazilo a usmrtilo dve ženy, ktoré po nehode svojho auta stáli na diaľnici pri stredových zvodidlách.

Vyšetrovateľ prípad uzavrel už v marci s rovnakým výsledkom ako teraz, no štátny zástupca mu ho vrátil s tým, že má opakovane vypočuť svedkov, výpovede ktorých sa rozchádzajú, a vyžiadal si aj nový posudok znalca v obore dopravných nehôd.

"Súdny znalec posudzoval aj stav vozovky. Mala nesprávny sklon, ale na túto nehodu to vplyv nemalo. To by mohlo iba v prípade dažďa, ale nie snehu," citovalo Právo vyšetrovateľa Kubíka.

"Spis má 300 strán. Nedali sa všetky preštudovať, takže som ich prelistoval a požiadal o fotokópie dôkazových materiálov. Tie mi zašlú. Pán Kubík aj štátny zástupca majú moju dôveru. Nemám dôvod niečo namietať. Som plne v ich rukách a dôverujem im," povedal slovenský herec s tým, že príjme "akékoľvek rozhodnutie súdu".

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) zt