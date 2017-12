Red Hot Chili Peppers a Shakira vedú nominácie na MTV VMA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA/AP) - Americká rocková skupina Red Hot Chili Peppers a kolumbijská speváčka Shakira dominujú tohoročným nomináciám na ceny MTV Video Music Awards. Kalifornskí rockeri a popová ...

1. aug 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA/AP) - Americká rocková skupina Red Hot Chili Peppers a kolumbijská speváčka Shakira dominujú tohoročným nomináciám na ceny MTV Video Music Awards. Kalifornskí rockeri a popová diva získali zhodne po sedem nominácií za videoklipy k piesňam Dani California a Hips Don't Lie. Obaja budú súperiť o cenu za videoklip roka spolu Christinou Aguilerou (Ain't No Other Man), Madonnou (Hung Up) a skupinou Panic! At The Disco (I Write Sins Not Tragedies). Madonna, Shakira a Aguilera majú nominácie v kategórii najlepší ženský videoklip spolu s Kelly Clarkson (Because of You) a Nelly Furtado (Promiscuous). Americká popová hviezda Madonna, žijúca v Anglicku, má i ďalšie tri nominácie vrátane najlepšieho tanečného videoklipu a najlepšieho popového videoklipu. Aguilera, ktorá objavila krásu 40. rokov, má nomináciu za najlepší popový videoklip i najlepšiu choreografiu vo videoklipe. Hit What's Left of Me, ktorý naspieval Nick Lachey o rozpade manželstva s Jessicou Simpson, bude súťažiť o najlepší videoklip spolu s Britom Jamesom Bluntom (You're Beautiful), Kanyem Westom (Gold Digger), raperom T. I. (What You Know) a Bustom Rhymesom (za remix piesne Touch It s Mary J. Blige a Missy Elliot). Nomináciu za najlepší videoklip skupiny má okrem Red Hot Chili Peppers aj Fall Out Boy (Dance, Dance) a Gnarls Barkley (Crazy).

MTV Video Music Awards 2006 sa uskutočnia 31. augusta v newyorskej Radio City Music Hall a naživo ich bude prenášať hudobná stanica MTV. Udeľovanie cien za najlepšie videoklipy, ktoré sa uskutočňuje od roku 1994, sa počas posledných dvoch rokoch konalo v Miami na Floride. "Myslím, že je čas, aby sa Video Music Awards vrátili do New Yorku," uviedol Justin Timberlake v pondelok na tlačovej konferencii. "Podľa môjho názoru tieto ceny v poslednej dobe stratili mnoho zo svojho lesku," dodal. Raper T. I. uviedol, že MTV malo veľký vplyv na jeho kariéru. "Pre mňa a moju kultúru reprezentuje hornú vrstvu zábavy a to, čo robíme. Byť na rovnakej úrovni s Beyoncé Knowles či Justinom Timberlakeom je pre rapera veľká vec," povedal. Timberlake, ktorý vyhral cenu za najlepší videoklip v roku 2003 za pieseň Cry Me A River, na tohoročnom udeľovaní cien po prvý raz predstaví svoj nový singel SexyBack. Beyoncé Knowles, ktorej videoklip k piesni Check on It má nomináciu za najlepší r'n'b videoklip, odspieva skladbu Ring the Alarm - druhý singel z jej pripravovaného albumu B'Day. Medzi ďalšími vystupujúcimi nebudú chýbať ani Panic! At The Disco, The Killers a raperi T. I. a Ludacris. Skupina The Raconteurs, na čele s Jackom Whiteom z kapely The White Stripes, sa bude o galavečer starať po hudobnej stránke.