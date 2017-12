Damon Albarn nahráva s novou skupinou

1. aug 2006 o 14:01 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA) - Frontman skupiny Blur a "stvoriteľ" Gorillaz Damon Albarn založil novú kapelu. V nahrávacom štúdiu sa stretol s bývalým basgitaristom skupiny Clash Paulom Simononom, niekdajším gitaristom Verve Simonom Tongom a bubeníkom Tonym Allenom. Prvý singel skupiny, ktorej názov jej aktéri zatiaľ neprezradili, vyjde podľa stránky news.bbc.co.uk v októbri. Na desiaty mesiac tohto roka si naplánovali aj prvé živé vystúpenie. Debutový album s názvom The Good The Bad and The Queen by mal nasledovať v januári 2007.

Albarn sa preslávil v deväťdesiatych rokoch so skupinou Blur, ktorej prelomový album Parklife bol jednou z najdôležitejších nahrávok práve vznikajúceho hudobného fenoménu - britpopu. Medzinárodný úspech dosiahol s kreslenou formáciou Gorillaz, ktorú vytvoril v roku 2001 spolu s animátorom Jamiem Hewlettom. Začiatkom tohto roka ohlásil, že pracuje na muzikáli o londýnskej štvrti Notting Hill. Výsledok spolupráce s Royom Williamsom by mali uviesť budúci rok v London's National Theatre.