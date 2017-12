Cher chce vydražiť veci zo svojho domu v Malibu

1. aug 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA/AP) - Americká speváčka, herečka a komička Cher sa rozhodla, že predá predmety zo svojho domu v Malibu. Medzi 700 položkami, ktorých sa chce zo svojho domu v Malibu na aukcii 3. októbra zbaviť, je napríklad aj jej posteľ. Okrem nábytku si záujemcovia budú môcť vydražiť umelecké predmety, šperky, automobil Hummer či originálne róby od návrhára Boba Mackieho. Ako uviedol Lee Dunbar z aukčnej siene Sotheby's, očakáva sa, že na aukcii speváčka zarobí v prepočte viac ako 30 miliónov korún. Predmety bude dražiť i aukčná sieň Julien's Auctions. Cher vyhlásila, že veľká väčšina z prostriedkov poputuje na jej charitatívnu nadáciu. "Som naozaj unesená, keďže tieto veci mám celé roky," uviedla 60-ročná Cher v nedávnom rozhovore. "Zo všetkých vecí, ktoré tam mám, si ich nechám iba päť," povedala.

Hlavným dôvodom, prečo chce speváčka svoj dom vyprázdniť je, že by si ho rada nanovo zariadila. "Keď som vyrazila na cesty, povedala som si, že by to chcelo nejakú zmenu. Keďže je môj dom plný vecí, nemôžem tam robiť nič nové." Cher je známa aj svojou vášňou pre novogotické umenie a starožitný nábytok, ktorý zbiera posledných 25 rokov. Na aukciu sa tak dostane aj jej mosadzná posteľ z roku 1865, dubový stolík na čítanie, dva mosadzné svietniky či terakotová socha Ježiša Krista zo 16. storočia. "Možno to bude znieť bláznivo, ale chcem zmiešať niekoľko kultúr a vidieť, čo z toho vznikne," povedala Cher, z ktorej sa najnovšie stala obdivovateľka marockej a tibetskej kultúry. Okrem nábytku sa speváčka chce zbaviť aj okolo 200 večerných rób, ktoré nosila napríklad v programe The Sonny and Cher Comedy Hour či na udeľovaní Oscarov. "Oblečenia mám naozaj obrovské množstvo, čiže toto si ani nevšimnem," uzavrela.