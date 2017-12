Billy Joel a Bryan Adams zabávali pol milióna divákov

1. aug 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 1. augusta (SITA/AP) - Newyorský hudobník Billy Joel a kanadský rocker Bryan Adams sa predstavili v srdci Ríma priamo pred legendárnym Koloseom, aby tu pred stovkami tisíc divákov odohrali svoje najväčšie hity. Podľa organizátorov koncertu sa na pondelkový koncert hviezd prišlo pozrieť pol milióna fanúšikov. Joel odohral hity ako New York State of Mind, Honesty či Just the Way You Are. Pri uvádzaní jednej zo svojich piesní v lámanej taliančine zavtipkoval, že: "Táto pieseň je stará ako Koloseum". Bryan Adams na úvod zahral skladbu Run to You. Celé okolie Kolosea bolo zaplnené ľuďmi, ktorí dokonca stáli i v priľahlých uliciach, odkiaľ nemali možnosť nič vidieť. Koncerty pred Koloseom sa v posledných rokoch stali stálou súčasťou kultúrneho života v Ríme. Vystupovali tu napríklad i Paul McCartney a Simon & Garfunkel.