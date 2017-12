Modlil sa len za jediné. Za hlas

Najlepšie albumy, podobne ako knihy alebo filmy, sú skutočnými dokumentmi zo života ich tvorcov. Johnny Cash, legenda americkej hudby, vtesnal posledné roky do série albumov s názvom American Recordings.

2. aug 2006 o 16:00 PETER BÁLIK

Najnovší diel je však v niečom výnimočný - vznikol tesne pred smrťou Johnnyho Casha v roku 2003. Mnohí by to na jeho mieste už dávno zabalili. Spevák, ktorého život lemovali vrcholy aj pády, bol vždy mužom so silnou vierou, ktorý sa ešte raz rozhodol popasovať s nepriaznivým osudom.

Muž v čiernom spieval o smrti - v jeho piesňach vždy umierali ľudia - banditi aj nevinní. Nový album, American Recordings V: A Hundred Highways, je však o ňom. Zachytáva muža, ktorému smrťka klope na dvere. Základné nahrávky vznikli tesne po smrti jeho ženy June Carter Cashovej v máji 2003. Podľa Ricka Rubina, výhradného producenta, Cash začal pracovať na druhý deň po jej pohrebe. Vedel, že nemá veľa času. "Robota ho držala pri živote, ale zároveň bol pripravený stretnúť sa s June," povedal pre agentúru Reuters Rubin.

Cash bol na tom zdravotne veľmi zle - raritná nervová choroba ho pripútala na invalidný vozík, strácal zrak, k tomu cukrovka. K Bohu sa modlil len za jediné, aby mu zostal hlas. Album, ktorý po jeho smrti donahrávali členovia kapely Toma Pettyho The Heartbreakers, hovorí o tom, že preteky so smrťou vyhral - veď v Rubinovej zásuvke leží ešte rozpracovaný šiesty diel!

Jeho hlas ani zďaleka nepripomína sýty chlapácky výraz z prvého hitu Folsom Prison Blues. Je krehký, roztrasený, ale zároveň znie magicky a skutočne. Balada If You Could Read My Mind od Gordona Lightfoota v podaní starého muža má v sebe dôstojnosť. Cash bol majstrom coververzií - jeho výraz a životné skúsenosti dokázali posúnuť prevzatú pieseň ďalej, ako pôvodný autor zamýšľal. V minulosti siahol do katalógov Dylana, Cohena, Depeche Mode alebo U2, tentoraz si vybral Springsteenovu "Further On (Up the Road)".

Tradicionál God's Gonna Cut You Down, zaranžovaný ako rytmické blues s príchuťou hip-hopu (!), za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Tom Waits, je dôkazom dokonalého súznenia duší medzi ním a prodcentom Rubinom. Slávny spolupracovník skupín ako Red Hot Chili Peppers, Run DMC alebo Slayer ho v roku 1993 ako odpísaného umelca znovuobjavil pre nové generácie. A Hundred Highways sa mal objaviť hneď po jeho skone, ale Rubin počkal, kým svetom prehrmí "cashománia", spôsobená biografickým filmom Walk The Line.

Nechcel, aby v nej zapadli jeho posledné slová. "Piesne sú Johnnyho posledným odkazom. Sú skutočným prierezom jeho hudby, ktorá bola stredom jeho života. Toto je hudba, ktorú Johnny chcel, aby sme počúvali," povedal Rubin. Na album zaradil aj poslednú pieseň, ktorú Cash napísal za svojho života Like The 309. Muž v čiernom v nej podľa The NY Times spojil lásku k vlakom s čakaním na odchod - "každý je zvedavý/ ako sa mám/ potom naložte moju truhlu na 309."