Paul McCartney vydáva album klasickej hudby

NEW YORK Legenda britskej populárnej hudby Paul McCartney vydá 25. septembra novú nahrávku, na ktorú sa môžu tešiť priaznivci exbeatla i klasickej hudby.

2. aug 2006 o 10:00

Album nesie názov Ecce Cor Meum (Ajhľa, moje srdce) a je chorálnym a orchestrálnym dielom s textami v angličtine i latinčine. Ide o oratórium v štyroch vetách a McCartney na ňom pracoval viac než osem rokov. O album ho v tom čase požiadala renomovaná britská škola Magdalen College Oxford pri príležitosti otvorenia novej koncertnej siene.

McCartney vydal svoj prvý klasicky orientovaný album v roku 1991 pod titulom The Liverpool Oratorio. Ako však priznal, tvorba Ecce Cor Meum bola náročnou úlohou, ktorá si vyžadovala mnoho korekcií a verejných vystúpení, kým sa mu konečne podarilo dať dielu tú správnu podobu.

"Ak by to bola pesnička Beatles, vedel by som, ako ju mám urobiť. Ale toto bolo niečo úplne iné," priznáva 64-ročný McCartney. Album v produkcii Johna Frasera bol nahraný v marci tohto roku v legendárnych štúdiách Abbey Road Studios. (tasr)