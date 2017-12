Favoritmi cien MTV sú Peppers a Shakira

NEW YORK - Hudobná skupina Red Hot Chili Peppers a speváčka Shakira sú v tomto roku hlavnými favoritmi pred udeľovaním prestížnych cien MTV Video Music Awards. Uskutoční sa 31. augusta.

2. aug 2006 o 8:30

Americkí rockeri aj kolumbijská interpretka latinomelódií s libanonským pôvodom figurujú medzi nominovanými na ocenenie v siedmich kategóriách.

O cenu pre videoklip roka sa bude okrem nich uchádzať aj Christina Aguilera, Madonna a formácia Panic! At The Disco, predstaviteľa dance-rockovej scény z amerického Las Vegas.

V súboji o trofej v kategórii najlepší ženský videoklip si zmerajú sily nielen Shakira, Madonna a Christina Aguilera, ale aj Kelly Clarkson a Nelly Furtado (Promiscuous).

Víťaz kategórie najlepší mužský videoklip vzíde z pätice Nick Lachey (What's Left of Me), James Blunt (You're Beautiful), Kanye West (Gold Digger), TI (What You Know) a Busta Rhymes (Touch It Remix).

O rovnakú trofej v kategórii skupín sa "pobijú" popri Red Hot Chili Peppers a Panic! At the Disco, napríklad aj Fall Out Boy (Dance, Dance) a Gnarls Barkley (Crazy).

(tasr)