Dvaja detektívi porazili svorku morských pirátov

Už neplatí, že Piráti z Karibiku sú najnavštevovanejším filmom v amerických kinách. Novým hitom je Miami Vice. Slávny televízny seriál zadaptoval režisér Michael Mann, úlohy policajtov z mravnostnej jednotky dostali Jamie Foxx a Colin Farrell.

2. aug 2006 o 14:00

Posledné roky sa Mannovi s filmami celkom darilo. Nespravil možno nič zásadné či prevratné, ale na Posledného mohykána, Neľútostný súboj, Aliho alebo Collateral sa aspoň chodilo do kina. Preč sú časy, keď si musel hľadať prácu v televízii.

Hoci, nebolo to márne obdobie. V NBC si najprv zarobil na písaní scenárov pre niektoré časti seriálu Starsky and Hutch. Potom sa dostal aj k produkcii Miami Vice, jednej z najúspešnejších sérií polovice osemdesiatych rokov. Výroba jednej časti stála síce 1,3 milióna dolárov, popularita ich však televízii rýchlo vracala späť. Je logické, že Mannovi záležalo na tom, aby mal raz sám možnosť preniesť seriál na plátno.

Keď seriál vznikal, ohuroval svojou estetikou. Niektoré sekvencie mali blízko ku klipom. Autori si dali záležať na hudbe, rockové pesničky striedali syntetizátorové melódie Jana Hammera (vo filme sa ich Mann vzdal, dnes už by taká hudba pôsobila nemoderne). Najvýraznejším znakom však boli kostýmy detektívi Sonny Crockett a Ricarto Tubbs nechodili ani v kožených bundách, ani dlhých baloniakoch, ale v značkových oblekoch.

"Keby sa film odohrával v osemdesiatych rokoch, asi by som úlohu neprijal. Vďakabohu, že sme sa vyhli tým blyšťavým oblekom s vyhrnutými rukávmi a mokasínam bez ponožiek. Taký look naháňa strach," zveril sa Colin Farrel časopisu Studio. Jeho úloha vo filme nie je len herecká, očakáva sa, že do kina priláka húfy dievčat, tak ako kedysi Don Johnson. U Jamieho Foxxa sa zas spolieha na výnimočné herectvo, nedávno predsa dostal Oscara za film Ray.

V našich kinách uvidíte Miami Vice v polovici augusta. (kk)