Mel Gibson požiadal židovskú obec o pomoc

BRATISLAVA 2. augusta (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Mel Gibson, ktorého v piatok 28. júla zatkla polícia za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, požiadal v utorok vodcov židovskej komunity o stretnutie, ...

2. aug 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Mel Gibson, ktorého v piatok 28. júla zatkla polícia za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, požiadal v utorok vodcov židovskej komunity o stretnutie, aby spoločne našli vhodný spôsob na urovnanie jeho antisemitských vyhlásení. Išlo tak už o jeho druhé verejné ospravedlnenie. Gibsona polícia zastavila v kalifornskom Malibu, keď v zóne, v ktorej bola povolená rýchlosť 70 km/h, šiel rýchlosťou 140 km/h. Po ostrej konfrontácii s mužmi zákona ho polícia zatkla. Druhé ospravedlnenie šlo ďalej ako prvé, keďže herec ním neoslovil iba dotknutých policajtov, ale celú židovskú obec. "Chcem sa ospravedlniť každému členovi židovskej spoločnosti za násilné a urážlivé slová," uviedol Gibson v stanovisku. "Vedzte, že vo svojom srdci nie som antisemita. Nie som bigotný. Nenávisť v akejkoľvek forme je proti mojej viere. V židovskej obci je množstvo ľudí, ktorí so mnou nechcú mať nič spoločné, ale to je pochopiteľné. Modlím sa za to, že tieto dvere nie sú navždy zatvorené," dodal. Zástupcovia židovskej komunity prišli so zmiešanými reakciami, no zväčša sa zhodli na tom, že chcú vidieť dôkaz o jeho ľútosti skôr, než sa s ním stretnú. "Vždy sme cítili, že to nie je úplne v poriadku, ale nikdy sme ho nenazvali antisemitom. Myslím, že v Malibu sa uzavrel kruh," povedal Abraham H. Foxman, riaditeľ Ligy proti ohováraniu. "Rád by som bol, aby to bolo už za ním, a verím, že podobne je na tom aj on sám. Nemôžete len tak povedať, že ste prestali piť alebo že už nie ste bigotný. Na tom treba tvrdo pracovať a my sme pripravení mu pomôcť," dodal. Okresný žalobca v utorok zvažoval či a akú žalobu proti Gibsonovi vznesie.