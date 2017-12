Galéria umiestnená vo vlaku od štvrtka v Bratislave

2. aug 2006 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA) - Čiernobiele fotografie svetových hviezd pod názvom Persona od českého fotografa Antonína Kratochvíla bude môcť verejnosť vidieť v auguste a v septembri v netradičnej galérii, vo vlaku. Ten bude pristavený na železničných staniciach v štyroch slovenských mestách v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch a Košiciach. Ako na dnešnej tlačovej besede v Bratislave uviedla riaditeľka galérie LPG Jana Bömerová, cieľom takejto prezentácie fotografií je prekročiť hranice galérie, priviezť umenie k ľuďom a spríjemniť im chvíle počas čakania na stanici. Na prezentáciu fotografií sú k dispozícií štyri vagóny, jeden je technický, v dvoch vozňoch budú fotografie vystavené a jeden je vstupný, kde si návštevníci budú môcť kúpiť knihy, fotografické publikácie i pohľadnice. Výstava sa začala v máji v Českej republike a okrem Slovenska bude putovať ešte do Rakúska. Organizátorom projektu je pražská fotografická galéria LPG o.p.s. v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Cargo a.s. a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS).

Šesťdesiat čiernobielych fotografií významných osobností ako Liv Taylor, David Bowie, Jean Reno, George Cloony a mnohých ďalších bude môcť verejnosť v Bratislave vidieť od 3. do 13. augusta, Potom sa presunie do ďalších slovenských miest. Od 1. do 30. novembra, počas mesiaca fotografie, budú vozne pristavené opäť v Bratislave. Výstava bude v každom meste otvorená denne od 10:00 do 20:00.

Projekt mobilnej výstavy vo vlakovej galérii vytvorila galéria LPG po prvýkrát v roku 2005, kde prezentovali snímky Sebastiana Salgada. Vlak putoval po 12 českých a 11 slovenských mestách a výstavu videlo až 63 tisíc návštevníkov. LPG plánuje s výstavou pokračovať aj na budúci rok, pričom chce prekročiť hranice aj ďalších európskych miest.