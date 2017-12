Čínsky režisér sa predstaví na filmovom festivale

2. aug 2006 o 15:40 SITA

BRATISLAVA 2. augusta (SITA/AP) - Na Benátskom filmovom festivale, ktorý začína 30. augusta, sa predstaví aj čínsky režisér Xiaogang Feng so svojím filmom The Banquet. Film, v ktorom si zahrala aj slávna Ziyi Zhang, je známy aj pod originálnym názvom Ye Yan. V akčnej snímke, ktorej dej sa odohráva v starovekej Číne, si zahral aj čínsky veterán You Ge a herečka Xun Zhou.

Spolu s filmami Devil Wears Prada režiséra Davida Frankela a World Trade Center Olivera Stonea sa predstaví aj táto snímka mimo súťaže o prestížnu benátsku filmovú cenu.