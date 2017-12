Ledger zaútočí na Batmana

Asi teraz nie je zaujímavé hovoriť o Batmanovi. O týždeň príde do kina pokračovanie Supermana, takže iní akční hrdinovia budú musieť zostať chvíľu v úzadí.

3. aug 2006 o 9:40 (kul)

Christian Bale (vľavo) a Heath Ledger. Čoskoro sa postavia proti sebe, budú hrať v pokračovaní Batmana. Bale hral aj vo filme Batman začína , Ledger získal úspech s filmom Skrotená hora. FOTO – MOVIEWEB.COM

Lenže filmoví producenti musia myslieť dopredu. Ak chcú s pokračovaním Batmana vyštartovať v roku 2008, mali by pomaly uzatvárať zmluvy. Štúdio Warner Bros. jednu z tých dôležitejších práve ohlásilo.

Spravodajský server BBC píše, že austrálsky herec Heath Ledger podpísal, že bude hrať jednu z hlavných úloh – The Jokera. Producenti nepochybne ťažia z čerstvej slávy, ktorú si herec obstaral oscarovým filmom Skrotená hora.

Pokračovanie B atmana má zatiaľ pracovný názov The Dark Knight, Temný rytier. Neprekvapuje to, obskúrna atmosféra (tvorená dušou postáv, interiérmi i exteriérmi) bola vždy základom tohto príbehu.

Veľa pozornosti na seba strhávali negatívni hrdinovia, najväčším šampiónom bol práve The Joker. V prvej časti z roku 1989 (hoci úplne prvé adaptácie komiksu sa objavili už v štyridsiatych rokoch) ho hrá Jack Nicholson. Iné postavy, ktoré chceli spraviť z ľudí márny prach, si v ďalších pokračovaniach (Batman sa vracia, Batman navždy, Batman a Robin a Batman začína) zahrali Danny de Vito, Tommy Lee Jones alebo Jim Carrey.

Režisér Christopher Nolan by chcel, aby sa to trochu vyvážilo. V novej časti by preto mala byť postava Batmana, bojovníka proti zlu, prepracovanejšia. Opäť ho však bude hrať Walesan Christian Bale, tak ako pred rokom v časti B atman začína. A okolo neho budú samé populárne mená: Gary Oldman, Michael Caine, Morgan Freeman – aj keď v menších úlohách.

Nakrúcať sa začne o rok.