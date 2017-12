Meryl Streep nahovorí komentár k filmu o hurikáne Katrina

BRATISLAVA 3. augusta (SITA/AP) - Dvojnásobná držiteľka Oscara, americká herečka Meryl Streep nahovorí komentár do dokumentu natočenom pred a po hurikáne Katrina. Dokument Hurricane on the Bayou spoločnosti ...

3. aug 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 3. augusta (SITA/AP) - Dvojnásobná držiteľka Oscara, americká herečka Meryl Streep nahovorí komentár do dokumentu natočenom pred a po hurikáne Katrina. Dokument Hurricane on the Bayou spoločnosti MacGillivray Freeman Films s jej komentárom po prvý raz premietnu v New Orleanse 29. augusta, rok po ničivom hurikáne. Do kín sa dokument dostane 8. septembra a 22. decembra bude mať celosvetovú premiéru v kinách IMAX jeho 3D verzia. "Schopnosť Meryl Streep spojiť sa s divákmi a hĺbka, ktorú dodá do všetkého, čo robí, z nej robia skvelú osobnosť pre tento film, ktorý sám má mnoho nálad," uviedol producent a režisér projektu Greg MacGillivray. V roku 1995 Streep prepožičala svoj hlas inému jeho dokumentu - The Living Sea. Podľa MacGillivrayho je najnovší film výzvou na ponechanie louisianských pobrežných močiarov, ktoré chránia New Orleans pred ničivými búrkami. Rovnako je tu i silný odkaz hudobnej histórie mesta, ktoré sa kedysi nazývalo duša Ameriky.