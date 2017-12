Iggy Pop chce mať na Hodokvase živého krokodíla

3. aug 2006 o 14:44 TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) - Živý krokodíl v šatni - aj to je jedna z požiadaviek kultového muzikanta Iggyho Popa - headlinera siedmeho ročníka multimediálneho festivalu Hodokvas, ktorý sa uskutoční od 17. do 19. augusta na letisku v Piešťanoch.

"Chcel by mať v šatni krokodíla, pretože vraj tieto zvieratá pred vystúpením rád kŕmi," povedal dnes pred novinármi spoluorganizátor Miloš Oríšek a vzápätí dodal: "Dúfame však, že to nemyslí vážne. Snáď je to len nejaký jeho fórik a nebudeme musieť zháňať krokodíla."

Podľa neho má Iggy nezvyčajné požiadavky a usporiadatelia vlastne ani netušia, či ich majú brať vážne. "Poslal nám 20 strán požiadaviek, kde sa striedajú presné technické špecifiká s bizarnými vecami," uviedol Oríšek. Punker Iggy si tiež zaprial luxusnú motorku, na ktorej by sa rád vozil po festivalovom areáli či dva obrovské ventilátory priamo na pódium, aby mu viali vlasy ako v klipe Bon Jovimu. Medzi zvláštne požiadavky patria aj cigarety, ktoré sa už 50 rokov nevyrábajú. "Sme pripravení aj na to, že to nebude len sranda," podotkol Oríšek a na záver ešte upozornil všetkých novinárov a fotografov: "Iggy nemá počas vystúpení rád fotoaparáty a kamery. Stalo sa už, že ich priamo počas koncertu porozbíjal."

Okrem kontroverzného Iggyho Popa ponúkne Hodokvas vystúpenia ďalších 150 kapiel, besedy s výtvarníkmi a literátmi, divadelné predstavenia. Medzi ďalšie hviezdy open-air podujatia patria aj muzikanti z postgrungeovej americkej kapely Presidents of the USA a kapely Living Colour, The Adicts a Jaga Jazzist. Nebude chýbať ani tradičný Hip-hop park, kde sa predvedie slovenská i česká špička, prídu zahraniční hip-hoperi The Beanuts z New Yorku či rakúski Bauchklang. Na festivale si zahrajú aj domáce skupiny Zóna A, Slobodná Európa, Polemic alebo LePayaco.