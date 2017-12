Jamie Foxx má radšej menšie charakterové postavy

3. aug 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 3. augusta (SITA) - Držiteľ Oscara, herec Jamie Foxx vyhlásil, že je spokojný s charakterovými filmovými úlohami, pretože nikdy nemal v úmysle hrať hlavné postavy. Foxx bol hereckým partnerom Willa Smitha vo filme Ali (2001), Josha Lucasa vo filme Stealth (2005) či Toma Cruisa v snímke Collateral (2004), no a jediná výrazne hlavná postava z filmu Ray (2004) o legendárnom bluesmanovi Rayovi Charlesovi mu vyniesla Oscara. Aj napriek touto úspechu je Foxx presvedčený, že mu viac vyhovujú menšie charakterové postavy. "Musíte mať postavu, vďaka ktorej si vás ľudia budú pamätať. Bol som šťastný - vo filme Rozhodne sa v nedeľu to bola postava Willieho Beamena, v Collateral to bol Max a vo filme Ali som bol Bundini. Verím, že presne v tejto polohe som najlepší," povedal herec pre stránku Contactmusic. "Byť hlavnou postavou, to chce, aby ste boli 24 hodín dokonale vyzerajúca osobnosť, a to je veľmi tvrdé. Ľudia, ktorí to naozaj vedia, sú Tom a Will. Oni dvaja sa pre to narodili. Ja nie. Ja radšej budem iba malý charakterový herec," dodal.