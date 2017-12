PRAŽSKÁ GALLERY ART FACTORY ORGANIZUJE NA VÁCLAVSKOM NÁMESTÍ ŠTVRTÝ ROČNÍK SCULPTURE GRANDE Nové sochy zatienili Václava

Kto niekedy na Václaváku bol, vie, že to nie je pokojné miesto, na ktorom by moderné umenie kontrastovalo s historickou architektúrou. Je to oveľa zložitejšie.

4. aug 2006 o 8:00 ANNA FELDEKOVÁ (Autorka je fotografka a publicistka)

Písmo: A - | A + 0 Socha Aleša Veselého Kaddish. FOTO – ANNA FELDEKOVÁ Václavák je najbláznivejšie miesto v Prahe. Na jednom konci stojí Národné múzeum, oddelené od námestia magistrálou, zo strán sú staré hotely, nové obchody a bary, stánky s grilovanou klobásou a kvetmi. Vždy sa tam stavia alebo opravuje, vždy je aspoň z jednej strany nejaký žeriav alebo cisterna, autá, policajti, turisti aj Pražania, socha svätého Václava, pamätná tabuľa Jana Palacha, električky, reklamy - je to najrušnejšie a najfarebnejšie miesto v celej Prahe. Napriek tomu sú vystavené inštalácie, ktoré sa tu predstavujú už na štvrtom ročníku festivalu sôch, neprehliadnuteľné. Kurátorky Pilar Ribal a Oľga Dvořáková sa zamerali na diela, ktoré sú čo najvýraznejšie, takže si po prechádzke Václavákom nespomeniete, či bol na niektorej fasáde bilbord. Aj keď sochy po troch mesiacoch zmiznú, určite si ich všimnete skôr, ako by stihli zovšednieť. Keď sa vás potom niekto opýta, či na námestí stále stojí svätý Václav, zrejme budete musieť priznať, že ste si ho nevšimli. Neďaleko od pamätnej tabuľa Jana Palacha stojí pietna socha Kaddish (modlitba za zomretých) od Aleša Veselého. Hlavnou hviezdou je však Dennis Oppenheim, svetoznámy sochár, ktorý už vystavoval vo väčšine najdôležitejších svetových galérií. Do Prahy priviezol súsošie „aerial water closets“ - 5 kovových stromov, ktorých „konáre“ zakončujú záchodové misy, vane, umývadlá a kuchynské drezy. Ďalšou zahraničnou hviezdou je Mark Titchner, britský umelec, ktorý možno v decembri dostane Turnerovu cenu. Okrem toho je tu ďalších vyše 20 umelcov, väčšina zo Španielska, z Čiech a zo Slovenska. Jedna zo sôch v hornej časti sa volá Autoportrét, jednoduchá a symbolická socha kubánskeho umelca s čudným menom Kcho. Zobrazuje odliatok dvoch člnov, na akých Kubánci utekajú na Miami. Stoja proti sebe ako ruky zopäté pri modlitbe. Uprostred dolnej časti námestia je veľká inštalácia „prvé poschodie“ šiestich českých autorov. Je zo všetkých asi najzložitejšia, jej súčasťou sú kone, sediaci kostlivec aj veľké kvety. Na Příkopech úplne dole napravo od Václaváku, je ironické dielo slovenských umelcov Kontrolle macht frei. Súčasťou festivalu sú aj tri performance. Úvodné prebehlo počas prvého týždňa festivalu sôch v júli - Darina Alsterová sa každý večer zatvárala na dve hodiny do kocky uprostred námestia. Na 25. až 29. septembra sa chystá predstavenie Vladimíra Franza Republika oslavuje narodeniny.