4. aug 2006 o 0:00

Gaia Mesiah bojuje proti úpadku spoločnosti

Gaia Mesiah znamená vo voľnom preklade Spasiteľ planéty. Skôr ako Gaia Mesiah vznikli, trávili spolu v debatách o stave sveta nekonečné hodiny. Našli pri nich veľa problémov i veľa ciest, ako im čeliť. Svoj nesúhlas s tým, čo sa deje vo svete, sa snažia vyjadriť prostredníctvom hudby. Boj proti úpadku, proti médiám, ktoré servírujú ľuďom konzumný spôsob života, ekologické problémy, zlé medziľudské vzťahy a ľudskú ľahostajnosť. Svojimi textami sa zároveň snažia podnietiť svojich poslucháčov, aby sa nad nastávajúcou situáciou zamysleli. Gaia Mesiah - štvrtok 10. augusta, Letní kino Střelecký ostrov, o 19.30. (ani)

NÁRODNÍ MUZEUM

Fotografická výstava Pavla Pecháčka

Pohľadnice z našich karbónových pralesov (september 2006)

Krásy a vzácnosti tropickej flóry v zbierkach Národného múzea (do 17. 9.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Núbia v čase faraónov (do 29. 10.)

Stavby Mayov a Inkov. Výstava fotografií dr. Edgara Knoblocha (do 1. 10.)

Kórejské tradície (do 24. 9.)

Tapa a netkané látky z tichomorských ostrovov (do 22. 10.)

POŠTOVNÍ MUZEUM

Pošta na Slovensku v 20. stor. (do 24. 9.)

MESTSKÁ KNIŽNICA V PRAHE, Jižní Město, Opatovská 14/1754

Jozef Sokol, obrazy (do 4. 8.)

KLUBOVÉ VEČERY

A KONCERTY

AGHARTA JAZZ CENTRUM

4. 8. Petr Zeman quintet o 21.00

5. 8. Leona Prokopcova band o 21.00

6. 8. František Uhlíř team o 21.00

7. 8. Luboš Andršt group o 21.00

8. 8. Pavla Milcová & Tarzan Pepé

o 21.00

9. 8. Jiří Stivín & Co. o 21.00

10. 8. Madfinger o 21.00

KLUB ROXY

4. 8. Human traffix o 22.00

5. 8. DJ Ladida @ Roxy o 22.00

7. 8. Free mondays o 20.00

8. - 10. 8. Midweek lounge o 22.00

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA

4. 8. Čas pre zamilovaných - romantická pop-music o 20.00

4. 8. W. A. Mozart - Pražská symfónia

a Symfónia g mol o 21.00

4. 8. Carmen o 22.00

4. 8. Michael Jackson - Romantika

o 23.00

5. 8. Šeherezáda, Poľovnícke tance, Kartinky o 20.00

5. 8. The Best Of The Křižík Fountain

o 22.00

5. 8. Queen - Goodbye, Freddie o 23.00

6. 8. Slávne témy romantických koncertov o 20.00

6. 8. Antonín Dvořák - Slovanské tance o 21.00

6. 8. Al Bano - Carrisi (Concerto classico) o 22.00

6. 8. F. Mercury & M. Caballé - Barcelona o 23.00

7. 8. Walt Disney - Zvonár u Matky Božej o 20.00

7. 8. Vangelis - Dobytie raja 1492 o 21.00

7. 8. London Symphonic Orchestra hrá rock o 22.00

7. 8. Pán prsteňov - Lord of the Rings o 23.00

8. 8. Romantické sláčiky o 20.00

8. 8. The Time of my Love - hudba z klasických baletov o 21.00

8. 8. Antonio Vivaldi - Štyri ročné obdobia o 22.00

8. 8. Titanic - J. Horner - hudba z filmu o 23.00

9. 8. Ottorino Respighi - Rímske fontány a pínie o 20.00

9. 8. To nejlepšie zo svetových muzikálov o 21.00

9. 8. Romeo a Júlia o 22.00

9. 8. Guiseppe Verdi - Výber z opier o 23.00

10. 8. Scorpions a Metallica so Symfonickým orchestrom o 20.00

10. 8. Antonín Dvořák - Z Nového sveta o 21.00

10. 8. Carmen o 22.00

10. 8. Era - relaxačná hudba o 23.00

PONEC

4. 8. Homo sentimentalis o 20.00

6. 8. Ciré Béye a Kaolack o 20.00

NÁRODNÍ DIVADLO MARIONET

4. - 8. 8. Don Giovanni o 20.00

9. 8. Puppet Gala Performance o 17.00

9. 8. Kouzelná flétna o 20.00

10. 8. Don Giovanni o 20.00 (jv)