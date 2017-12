Alana Aldu šokoval návrat mŕtveho psa

4. aug 2006 o 9:40 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Americký herec Alan Alda bol veľmi zaskočený, keď jeho otcovi zomrel milovaný pes. Alda starší ho totiž okamžite po smrti dal vypreparovať, aby s ním jeho milovaný pes mohol navždy zostať. Herec, ktorý preslávil účinkovaním v seriáli MASH naznačil, že opäť vidieť obľúbeného psíka bolo horšie, ako sa preniesť cez fakt, že už nežije. O to horšie bolo, že si jeho otec želal, aby mu preparátor na tvári vyčaril vrčiaci výraz. "Prísť o psa bolo zlé. To, že sa vrátil s takým neprirodzeným úškľabkom, bolo ešte horšie," povedal Alda pre New York Daily News.