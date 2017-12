Videozáznam zo zatýkania Mela Gibsona zrejme nezverejnia

4. aug 2006 o 12:02 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA/AP) - Videozáznam a zvuková nahrávka s vulgárnymi a protižidovskými vyhláseniami počas zatýkania hollywoodskeho herca Mela Gibsona by sa nikdy nemusela dostať na verejnosť, ak by sa hercovi na súde podarilo získať súdny zákaz. No minimálne jedno médium požaduje okamžitý prístup k tomuto zrejme výbušnému videu. Zverejnenie záznamu by však v konečnom dôsledku Gibsonovi iba priťažilo. Internetová stránka TMZ, ktorá ako prvá informovala o hercovom zatknutí, vyhlasuje, že video je nutné zverejniť, aby bolo jasné, či zatýkajúci zástupca šerifa nezneužil svoje právomoci, prípadne či Gibsonovi neposkytol nejaké zvláštne výhody. "Chceme ten záznam nie preto, že je to Mel Gibson, ale preto, že je na ňom zachytené správanie polície," uviedol Harvey Levin, šéf stránky TMZ. Ako povedal, má informácie o tom, že jeden z policajtov, ktorí Gibsona zatýkali, zavolal v predstihu na policajnú stanicu a upozornil kolegov, aby nachystali kameru, keďže sa Gibson správal veľmi agresívne. "Podľa toho, čo viem, boli policajti veľmi vzrušení, pretože to bol práve pán Gibson. Na videokazete by sa podľa mňa mohlo ukázať, ako sa ich viacero okolo neho motá a nevie sa naň vynadívať," dodal. Ako uviedli poprední zástupcovia slobody prejavu z Los Angeles, získanie záznamu ešte pred vyriešením prípadu bude mimoriadne ťažké.