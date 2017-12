Organizátorom zakazujem hovoriť SuperStar M. Kelecsényi

SENEC 4. augusta (SITA) - Spevák Martin "Kely" Kelecsényi nie je rád, keď ho spájajú so súťažou Slovensko hľadá SuperStar. "Keď idem na pódium, organizátorom zakazujem hovoriť 'SuperStar Martin Kelecsényi.

Radšej nech povie moje meno a to podľa mňa stačí. Každý predsa vie, o koho ide," prezradil agentúre SITA Martin. Mladý spevák by rád cez zimu usporiadal aj koncertnú šnúru. Ako však tvrdí, pre nedostatok času na prípravu je to zatiaľ "ešte v oblakoch".

"Každý víkend máme dve, tri vystúpenia, takže je toho teraz dosť. Ešte k tomu hrám aj tenis," spresnil. Turné by sa pritom malo odohrať v októbri alebo v novembri a to nielen na Slovensku, ale ako prezradil Martin, črtá sa mu možnosť vystupovať aj v kluboch inde v Európe.