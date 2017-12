Penélope Cruz videla dcéru Toma Cruisa a Katie Holmes

4. aug 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA/AP) - Španielska herečka Penélope Cruz, ktorá v poslednej dobe nemala veľa dôvodov stretnúť sa so svojím bývalým priateľom Tomom Cruisom, vyhlásila, že je jedna z mála, ktorá mala možnosť naživo vidieť jeho dcéru Suri. Cruz, ktorá sa najnovšie na verejnosti objavila na londýnskej premiére svojho najnovšieho filmu Volver, uviedla, že sa stretla s Cruisom jeho manželkou Katie Holmes aj ich dcérou, ktorá sa narodila 18. apríla, no verejnosť ju doposiaľ nevidela. Cruz, ktorá s Cruisom chodila v rokoch 2001 až 2004, odmietla uviesť detaily zo stretnutia, no vyhlásila, že Suri je špeciálne dieťa. "Je prekrásna. Je to jedno z najkrajších detí, aké som kedy videla," povedala 32-ročná herečka.

Cruz, ktorá v júni potvrdila rozchod so svojím posledným priateľom a kolegom Matthewom McConaugheym, sa začiatkom týždňa zabávala vo francúzskom St. Tropez na jachte hip-hopového producenta Seana "P Diddy" Combsa spolu s Paris Hilton a vojvodkyňou z Yorku Sarah Ferguson. "Bola to zábava. Na večierky veľmi nechodím, no teraz mám dovolenku. S Diddym sa už nejaký čas poznám. Spolu sme pracovali na jednej kampani a odvtedy sme priatelia," dodala.