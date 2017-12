Ikona ukradnutá z Ermitáže ležala v kontajneri

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Dva dni po zverejnení krádeže 221 umeleckých predmetov a šperkov z petrohradského múzea Ermitáž v hodnote 4 mil. eur sa objavila jedna z ukradnutých ikon. Anonym vo štvrtok ...

4. aug 2006 o 12:00 SITA

Diela, ktoré zmizli z petrohradského múzea, neboli poistené. V utorok to oznámili predstavitelia múzea. Zlodej alebo zlodeji s najväčšou pravdepodobnosťou pracovali priamo v múzeu a umelecké predmety tak mohli ukradnúť v priebehu niekoľkých rokov. "Je zrejmé, že bez zapojenia pracovníkov múzea by sa to nemohlo stať," povedal Michail Piotrovsky, riaditeľ Ermitáže.

Zlodeji zneužili slabé bezpečnostné opatrenia v ruských kultúrnych inštitúciách. Na ich čin sa prišlo pri inventarizácii v Ermitáži, ktorá sa začala v októbri 2005 a skončila sa v júli. Medzi 221 ukradnutými predmetmi sú ruské šperky zo stredoveku a 19. storočia ako aj postriebrené a glazúrované predmety. Podľa Piotrovského neboli poistené, pretože boli uložené v zbierkach. Poistené sú len vystavené umelecké diela.