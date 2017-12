Barry Manilow sa od 50. rokov presunie k 60.

BRATISLAVA 4. augusta (SITA/AP) - Americký spevák Barry Manilow zaznamenal taký obrovský úspech s hitmi 50. rokov, že sa rozhodol, že vyskúša šťastie i s hitmi o dekádu mladšími. V najnovšom rozhovore ...

4. aug 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA/AP) - Americký spevák Barry Manilow zaznamenal taký obrovský úspech s hitmi 50. rokov, že sa rozhodol, že vyskúša šťastie i s hitmi o dekádu mladšími. V najnovšom rozhovore totiž prezradil, že 31. októbra sa chystá vydať album The Greatest Songs of the Sixties. Tento projekt bude nadväzovať na album The Greatest Songs of the Fifties, ktorý vyšiel začiatkom roka, debutoval ako číslo jeden v amerických hitparádach a doposiaľ sa ho predalo viac ako milión kópií. Manilow je presvedčený, že nový album bude ešte úspešnejší ako jeho predchodca. "Myslím, že skladby zo 60. rokov ľudia poznajú lepšie ako skladby z 50. rokov. Skutočne mám dojem, že tieto hity nájdu väčšiu odozvu u publika, pretože ich pozná naozaj takmer každý," povedal Manilow. Spevák, medzi ktorého hity patria skladby ako Mandy, Weekend in New England či Copacabana vyhlásil, že na nový album si bude vyberať z viac ako 100 nahratých piesní. Nemali by na ňom chýbať piesne od Elvisa Presleyho či The Beatles. Skupina Motown, ktorú Manilow veľmi obľubuje, mu však veľmi nesadla. "Aj keď skupinu Motown milujem viac než čokoľvek iné, nemohol som sa do ich piesní dostať, pretože sú to r'n'b piesne, ktoré vyžadujú r'n'b speváka. Nech som sa snažil akokoľvek, znelo to zle," uviedol žartom Manilow. "Vždy sa veľmi dobre bavím, keď mám možnosť zobrať staré vynikajúco napísané piesne a upraviť ich pre nejakého speváka alebo pre seba. Som schopný nájsť rôzne aspekty v každej piesni, o ktorých možno ani ľudia nepočuli," dodal.