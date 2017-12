Skrotená čertica - Geri Halliwell

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Anglická speváčka a bývalá členka dievčenskej skupiny Spice Girls Geri Halliwell sa narodila 6. augusta 1972. Vyrastala vo Watford, v grófstve Hertfordshire. Geraldine Estelle ...

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Anglická speváčka a bývalá členka dievčenskej skupiny Spice Girls Geri Halliwell sa narodila 6. augusta 1972. Vyrastala vo Watford, v grófstve Hertfordshire. Geraldine Estelle Halliwell prišla na svet do zmiešaného manželstva matky Španielky a otca švédsko-britského pôvodu. Vychovávali ju vo viere Svedkov Jehovových. Jej matka na vieru prestúpila, keď bola Geri ešte veľmi malá - speváčka preto ako dieťa nemohla oslavovať narodeniny ani Vianoce. Zaujímaví boli aj jej starí rodičia: stará matka z maminej strany bola väzenská dozorkyňa, zatiaľ čo starý otec väzeň. Otcova matka - Angličanka, prežila krátky románik so švédskym námorníkom, o ktorom neskôr zistila, že je ženatý a krátko na to sa vrátil k manželke do Švédska.

Gerine ranné kontakty s hudbou pozostávali z napodobňovania Madonny pred zrkadlom v jej detskej izbe a počúvania Abby, Michaela Jacksona, Wham! alebo kolekcie svojho otca: Judy Garland, Marilyn Monroe a Shirley Bassey. Predtým ako úspešne odštartovala svoju spevácku kariéru, pracovala ako tanečnica na Malorke, ako hosteska v tureckej verzii televíznej súťaže Let's Make A Deal a nafotila "nahé" fotografie. Tie sa objavili v mnohých časopisoch, keď sa Geri preslávila so Spice Girls. Ako "Ginger Spice" zožala v deväťdesiatych rokoch úspech na celom svete. Skupina Spice Girls v roku 1994 úspešne nastúpila na vlnu tých najlepších popových kapiel deväťdesiatych rokov a po celom svete predala viac ako 40 miliónov kusov svojich albumov Spice a Spiceworld. Ich debutový singel Wannabe bol prvým zo šnúry "jednotiek" v britskej hitparáde - spolu ich bolo deväť, a dosiahol prvé miesto v 37 krajinách po celom svete, vrátane Austrálie, Kanady a USA. Nasledovali ďalšie hity ako Say You'll Be There, 2 Become 1 z albumu Spice, a Spice Up Your Life, Too Much alebo Stop zo Spiceworld.

V máji 1998 sa Geri ako 25-ročná ocitla na titulných stránkach všetkých svetových denníkov a časopisov, keď jednoducho odišla z jednej z najslávnejších skupín deväťdesiatych rokov. Po neuveriteľných úspechoch so Spice Girls bola jej budúcnosť zrazu neistá a podľa niektorých dokonca pustá. Geri ale všetkých "zlých prorokov" a neprajníkov rýchlo umlčala, keď v roku 1999 vydala svoj sólový debut Schizophonic, ktorý krátko na to dosiahol dvojitú platinu. Pilotný singel z albumu Look At Me sa síce vyšplhal "len" na druhé miesto hitparády singlov, ale po ňom nasledovali štyri "jednotky": Mi Chico Latino, Lift Me Up, Bag It Up a It's Raining Men. V roku 1999 vydala svoju prvú autobiografiu s názvom If Only, ktorá sa so 450 000 predanými výtlačkami stala najpredávanejším životopisom roka. V septembri toho istého roku sa v aukčnej sieni Sotheby's v Londýne uskutočnila dražba speváčkiných extravagantných pódiových kostýmov, hudobných cien a osobných predmetov, ktoré nadobudla ako Ginger Spice. Tie boli súčasťou dvojdňovej aukcie, ktorej výťažok putoval na konto detskej nadácie na boj proti rakovine. Jej slávne minišaty s Britskou vlajkou, v ktorých vystupovala na odovzdávaní Brit Awards v roku 1997, vydražili za neuveriteľných 69 340 amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako dva milióny korún.

V tomto období prežila aj krátke vzťahy s Chrisom Evansom a Robbiem Williamsom. Keďže sa oba "prevalili" v čase vydania singlov, objavili sa tvrdenia, že ich zaranžovali z marketingových dôvodov.

Geri sa veľmi oddane venuje humanitárnej činnosti. V roku 1998 bola vyslankyňou dobrej vôle OSN. Neúnavne pracuje aj pre organizáciu Breast Cancer Care, ktorá si ju v roku 2002 zvolila za patrónku spolu s Cherie Blair. Všetky zisky z predaja svojej autobiografie If Only (v tvrdej väzbe) venovala ma charitu, každoročne organizuje Breast Cancer Awareness Month. Geri je zároveň "ambasádorkou" charitatívnej organizácie Princa Charlesa The Prince's Trust.

Rok 2000 strávila prácou na svojom druhom albume a v roku 2001 sa vrátila s plnou silou. Pilotný singel z nového albumu It's Raining Men v apríli debutoval v britskej hitparáde na prvom mieste - bola to už jej jedenásta No. 1, čím dosiahla rekord v počte skladieb britskej interpretky na prvom mieste. Singel zo soundtracku k filmu Denník Bridget Jones (2001) sa stal hitom na celom svete a predalo sa ho 1,8 milióna kópií. V roku 2002 získala pieseň It's Raining Men francúzsku hudobnú cenu NRJ Music Awards v kategórii Najlepšia zahraničná pieseň roka.

Druhý album Scream If You Wanna Go Faster vyšiel v lete 2001 - Geri na ňom spolupracovala s najvýznamnejšími popovými producentmi, vrátane Stevea Lipsona a Ricka Nowelsa. Pieseň Calling vydala aj vo francúzskej verzii Calling (au nom de l'amour).

Na jeseň toho istého roka vydala video o fitnes a zdravom životnom štýle Geri Yoga, ktoré sa stalo najrýchlejšie predávaným videom svojho druhu vo Veľkej Británii. V roku 2002 nasledovalo ďalšie video s názvom Geri Body Yoga a druhá autobiografická kniha Just For The Record, ktorá sa zaradila medzi desať najpredávanejších kníh na ostrovoch. Na jej konci ale vyhlásila, že sa už možno nikdy nevráti k hudbe.

V roku 2002 sa venovala aj práci v televízii - pôsobila ako jedna z porotcov reality show Popstars: The Rivals, v USA sa objavila v reality sérii All American Girl a zahrala si v obľúbenom seriáli Sex v meste. V roku 2003 sa ocitla na deviatom mieste v stovke Najhorších Britov, ktorú na základe ankety zostavil Channel 4.

Po osemnástich mesiacoch v Kalifornii sa vrátila do Británie s cieľom znovu začať spievať. Na hudobnú scénu sa vrátila koncom roka 2004 so singlom Ride It, ktorý sa dostal len na štvrté miesto britskej hitparády, ale dosiahol prvé miesto v tanečnej hitparáde. Napriek tomu, že sa mu nedostalo rovnako dobrého promo ako jeho predchodcom, po Európe sa predával celkom dobre. Tretí album Passion, z ktorého pieseň pochádzala, mal vyjsť na jar - hneď po vydaní druhého singla. Nahrávanie, ako aj výber skladieb na album sa však neočakávane predĺžili, keďže nahrávacej spoločnosti sa nepáčil jeho obsah. Zároveň s plánovaním prvého sólového turné po Veľkej Británii a Írsku teda drela na albume, až kým nenašla tie správne piesne. Jednou z nich bol ďalší singel Desire, ktorého veľké ambície zabrzdila nízka hranosť a 22. miesto v Británii. Album Passion, ktorý vyšiel v krátkom čase po neúspešnom Desire, sa rovnako dočkal len malej pozornosti zo strany médií i fanúšikov a svoju púť skončil na 41. mieste UK Charts. Začalo sa klebetiť, že ako tretí singel vyjde pieseň Love Never Loved Me, ale to sa nikdy nestalo.

Od roka 2003 je Halliwell znovu v kontakte so svojimi bývalými kolegyňami zo skupiny Spice Girls, čo rozprúdilo klebety o znovuspojení úspešnej pätice. Spolu mali údajne v júli 2005 vystúpiť na londýnskom koncerte zo série Live 8, čo nepriamo potvrdil aj Bob Geldof, ale pre pracovné povinnosti Melanie Brown sa nemohli všetky zúčastniť.

V októbri 2005 - po neúspechu albumu Passion a neuskutočnení znovuzrodenia Spice Girls, Halliwell prepustila svojich manažérov - manželov Paula a Katie Conroyovcov a odišla do Los Angeles, kde mala pracovať na rôznych projektoch. Krátko na to, ako ju paparazzi odfotili ako priberá a vyzerá rozrušene, bulvár informoval, že je tehotná, čo sa onedlho potvrdilo. Otcom dieťaťa má byť britský scenárista a bývalý bubeník skupiny Bush Sacha Gervasi, ktorý sa krátko po zverejnení dohadov vyjadril, že Geri i dieťaťu želá len to najlepšie. V marci tohto roku ale časopis Hello! zverejnil rozhovor so speváčkou, v ktorom ale odmietla prezradiť identitu otca. V apríli sa na verejnosť dostali informácie, že krstnými mamami jej dieťaťa budú bývalé Spice Girls. Gerina prvá dcéra Bluebell Madonna Halliwell sa narodila 14. mája 2006 v londýnskej nemocnici Portland Hospital. Dievčatko prišlo na svet cisárskym rezom. "Mama mi vravievala, že zvonček (bluebell) je veľmi vzácny kvet, čo mi pripomenulo moju dcérku," vysvetlila zvláštne meno svojej dcéry. Prostredné meno má pripomínať speváčku Madonnu a zároveň Pannu Máriu (Virgin Madonna).

V súčasnosti sa klebetí o tom, že Geri plánuje vydanie ďalšej knihy - tento raz by mala vyrozprávať, čo prežila v USA a prezradiť niečo o svojich plánoch stať sa herečkou. Údajne sa chce vrátiť aj do nahrávacieho štúdia s plánmi nahrať niekoľko piesní na album najväčších hitov. "Naozaj by som chcela ešte tento rok ísť na turné. Nie do veľkých koncertných hál, ale po nejakých menších priestoroch. Chcem tak poďakovať fanúšikom, ktorí mi ostali verní," prezradila Halliwell a dodala, že má ešte stále nahrávaciu zmluvu.

