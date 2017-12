Najstarší nováčik Latin Emmy - Ibrahím Ferrer

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Ibrahím Ferrer sa narodil 20. februára 1927 na tanečnej zábave v meste San Luis neďaleko Santiago de Cuba. Jeho matka zomrela, keď mal dvanásť rokov. Chlapec preto začal ...

4. aug 2006 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Ibrahím Ferrer sa narodil 20. februára 1927 na tanečnej zábave v meste San Luis neďaleko Santiago de Cuba. Jeho matka zomrela, keď mal dvanásť rokov. Chlapec preto začal spievať na uliciach, aby si zarobil na živobytie. O rok neskôr založil spolu s bratrancom prvú hudobnú skupinu - dvojicu Jóvenes del Son. Vystupovali na súkromných večierkoch a spoločnými silami si zarobili dostatok peňazí na život. Svojim talentom pritiahli pozornosť skúsenejších muzikantov, vďaka čomu sa Ibrahím dostal do úspešných skupín ako Conjunto Wilson, Conjunto Sorpresa alebo Marabilla Beltran. Neskôr spieval s jedným z najlepších santiagských orchestrov Orquesta Chepín-Chovén - významným jazzovým zoskupením, ktoré viedol skladateľ Electo Rosell, známy pod umeleckým menom Chepín. Ten pre Ferrera napísal jeho najväčší hit El Platanal de Bartolo. V roku 1953 začal Ibrahím v Santiagu vystupovať so skupinou Pacha Alonsa. Tá sa v roku 1959 natrvalo presídlila do Havany a neskôr sa premenovala na Los Bocucos - podľa druhu bubna, ktorý sa v Santiagu veľmi často používal. So skupinou Pacha Alonsa zostal viac ako dvadsať rokov. Skupina Los Bocucos dokonca vymyslela rytmus pilón, ktorý bol založený na tlčení kávových zŕn. Spolu s Alonsom hrávali najmä piesne štýlu son alebo guaracha. Ibrahím ale túžil spievať boleros. Na to si ale musel počkať takmer štyridsať rokov - do vydania Buena Vista Social Club (1997) Rya Coodera - nahrávky ocenenej Grammy a filmu nominovaného na

V roku 1996 Ferrer zareagoval na výzvu spoločnosti World Circuit, ktorá hľadala speváka starého bolera. V tom istom roku nahral spolu s Afro-Cuban All Stars album A Toda Cuba le Gusta, ktorý sa dočkal aj nominácie na cenu Grammy. V tom čase sa stal jedným z hlavných spevákov albumu Buena Vista Social Club (1997). Zatiaľ čo ostatné hviezdy projektu Buena Vista už mali aké-také meno na Kube i mimo nej, Ferrer sa stal jediným skutočným objavom zoskupenia. Nechýbal samozrejme ani v dokumente Wima Wendersa Buena Vista Social Club (1999). "Je to splnený sen. Keď som bol mladší, myslel som, že so svojou hudbou precestujem celý svet. Jedinú šancu som ale dostal, keď som bol v roku 1962 v Európe. Potom prišiel ten konflikt s raketami. Spolu s orchestrom Pacha Alonsa sme hrali v Paríži a Východnej Európe a uviazli sme tam. Museli sme ostať, kým sa veci upokoja, až potom nás pustili domov. Potom sa nedialo nič celých 35 rokov. Toto mi ale dalo chuť žiť - práve žijem svoj detský sen v tele starého muža," vyjadril sa na adresu projektu. V roku 1999 nahral s Ryom Cooderom svoj prvý sólový album Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer. Ako 72-ročný získal v roku 2000 cenu Latin Emmy ako Najlepší nováčik. V roku 2001 si zaspieval v piesni Latin Simone na debutovom albume virtuálnej skupiny Gorillaz. V kubánskom vydavateľstve EGREM nahral album Tierra Caliente: Ibrahim Ferrer con Los Bocucos (2000).

V roku 2003 vyšiel album Buenos Hermanos - očakávaný nasledovník nahrávky Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer (1999) v produkcii Rya Coodera. Predalo sa ho viac ako 1,5 milióna kópií a bezkonkurenčne ovládol hitparády world music na celom svete. Nahrávka Buenos Hermanos získala cenu Best Traditional Tropical na štvrtom ročníku udeľovania Latin Grammy Awards. Posledný album - kompilácia, ktorý vydal ešte počas svojho života, vyšiel v roku 2005 pod názvom Cuban Essentials 1 Ibrahim Ferrer Ay, Candela. V tomto roku vyšla ďalšia kompilácia Essential Ibrahim Ferrer (2006). V roku 2005 Ferrer absolvoval turné po Európe, počas ktorého sa predstavil aj v Bratislave.

Zomrel vo veku 78 rokov po návrate z európskeho turné - 6. augusta 2005 v nemocnici CIMEQ v Havane. Príčinou bolo zlyhanie vnútorných orgánov. Ferrer bol prívržencom viery Santería - spojenia tradičných afrických náboženstiev a katolicizmu.

Spracované podľa: en.wikipedia.org a www.worldmusiccentral.org.