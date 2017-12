Kráska s Oscarom za premenu na Monštrum - Charlize Theron

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Herečka a bývalá modelka Charlize Theron sa narodila 7. augusta 1975 v meste Benoni v Juhoafrickej republike. Jej otec Charles Theron - potomok francúzskych Hugenotov vlastnil ...

4. aug 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Herečka a bývalá modelka Charlize Theron sa narodila 7. augusta 1975 v meste Benoni v Juhoafrickej republike. Jej otec Charles Theron - potomok francúzskych Hugenotov vlastnil stavebnú firmu. Jej matka Gerda pochádza z rodiny nemeckých prisťahovalcov, ale narodila sa v JAR. Po smrti svojho manžela prevzala jeho pracovné záväzky. Theronovej materinským jazykom je preto afrikánčina, ale plynulo hovorí aj po anglicky. V USA sa ale snaží hovoriť s typicky americkým prízvukom.

Charlize, ktorá sa od detstva venovala baletu, vyrastala ako jediné dieťa na farme svojich rodičov neďaleko Johannesburgu (v Benoni) a ako trinásťročná odišla do internátnej školy. Keď mala 15 rokov, na vlastné oči videla, keď jej matka v sebaobrane zastrelila otca - násilníckeho alkoholika, keď na ňu zaútočil. O rok neskôr odcestovala do talianskeho Milána, kde podpísala ročný modelingový kontrakt po tom, ako vyhrala miestu súťaž. Ten ukončila, keď sa rozhodla zostať v New Yorku, aby sa venovala baletu na tanečnej škole Joffrey Ballet School. Jej túžbu po kariére baletky ale v osemnástich rokoch prekazilo zranenie kolena. Matka jej teda v roku 1994 kúpila letenku do Los Angeles, kde Charlize po ôsmich mesiacoch dostala "nemú" úlohu vo videofilme Children of the Corn III (1995). Jej návštevy agentov nemali žiaden význam až do chvíle, kým si jeden z nich nevychutnal mladú Juhoafričanku priamo v akcii, keď nepríčetne kričala na zamestnanca istej losangeleskej banky. Keďže nemala prácu, matka jej poslala 500-dolárový šek, ktorý jej ale zamestnanec banky odmietol vyplatiť, čo ju rozzúrilo do nepríčetnosti. Agent, ktorý ju videl, jej dal svoju vizitku, pričom mu musela sľúbiť, že sa doučí angličtinu. Po trojsekundovom "nemom" výstupe v horore Children of the Corn III (1995), dostala postavu Helgy v kriminálnej dráme Drsný a drsnejší (1996) a neskôr si zahrala Tinu v komédii To je náš hit! (1996). Postupne sa dostala k významnejších úlohám. Skutočnú hereckú kariéru odštartovala filmom Diablov advokát (1997) po boku Keanu Reevesa. Nasledovala rodinná fantasy snímka Mocný Joe Young (1998), komédia Celebrity (1998) Woodyho Allena a film ocenený siedmimi nomináciami na Oscara (dve z nich premenil) Pravidlá muštárne (1999).

Májové vydanie časopisu Playboy v roku 1999 zverejnilo fotografie nahej Charlize, ktoré vznikli na počiatku jej modelingovej kariéry. S tvrdením, že fotografie boli určené na "súkromné účely," herečka zažalovala fotografa Guida Argentiniho. Po úlohách vo filmoch Legenda o slávnom návrate (2000) alebo Lúpež po taliansky (2003), si zahrala sériovú vrahyňu Aileen Wuornos v kriminálnej dráme režisérky Patty Jenkins Monštrum (2003). Charlize, ktorú maskéri zmenili na nepoznanie, musela pribrať viac ako 13 kilogramov. Filmový kritik Roger Ebert jej účinkovanie vo filme označil za "jeden z najlepších hereckých výkonov v histórii filmu." Jeho názor potvrdili aj členovia americkej Akadémie filmových vied a umení, keď jej vo februári 2004 udelili Oscara za Najlepší ženský herecký výkon roka. Stala sa tak prvou Juhoafričankou, ktorá si prevzala túto cenu. Zlatú sošku si prevzala presne v deň 48. narodenín Aileen Wuornos - 29. februára 2004. Za rovnakú postavu Charlize získala aj cenu SAG Award a Zlatý glóbus.

V roku 2004 podpísala zmluvu s Johnom Gallianom a nahradila estónsku modelku Tiiu Kuik v reklamnej kampani J'ADORE Christian Dior - v súčasnosti je tvárou parfumov Dior. V posledný septembrový deň roku 2005 získala hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. V tom istom roku sa objavila aj vo finančne neúspešnom sci-fi thrilleri Aeon Flux - filmovej adaptácii rovnomenného animovaného seriálu televízie MTV. Za oceánom ju v roku 2005 mohli diváci vidieť aj v dráme North Country, ktorá však zatiaľ nemá naplánovanú slovenskú premiéru. Za postavu Josey Aimes ju nominovali na Oscara i Zlatý glóbus.

Od januára 1998 do júla 2001 chodila so spevákom skupiny Third Eye Blind Stephanom Jenkinsom. V súčasnosti Charlize žije s priateľom Stuartom Townsendom v Los Angeles. Dvojica si spolu zahrala vo filmoch Trapped (2002) a Hlava v oblakoch (2004). Podľa jej slov sa ale nezosobášia, kým homosexuálne páry nedostanú príležitosť legalizovať svoje vzťahy. V roku 2006 dostala cenu GLAAD's Vanguard Award za pochopenie, ktoré vyjadruje voči komunite lesbičiek, gayov, bisexuálov a transgenderov. Keď sa jej matka v októbri minulého roka znovu vydala, bulvárne médiá v tom čase informovali, že sa vydáva Charlize.

Theron je oddanou zástankyňou práv zvierat a aktívnou členkou organizácie PETA. Objavila sa aj v ich kampani proti kožuchom.

Spracované podľa: en.wikipedia.org, www.imdb.com, www.csfd.cz.