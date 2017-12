Katarína Hasprová na prvom konkurze ledva dospievala

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Na konkurz do broadwayského muzikálu Rent prišla aj slovenská muzikálová speváčka Katarína Hasprová. Aj keď tvorcovia dajú prednosť mladým začínajúcim umelcom, na predspievanie chcú vybrať známe tváre so skúsenosťami. Hasprová, ktorá má za sebou niekoľko konkurzov zhodnotila, že to nebol tradičný konkurz, na ktorom treba dlho čakať. "Nebol to konkurz, na ktorom treba čakať dve hodiny, máte číslo 120 a nervy. Tie som našťastie ani nestihla mať," povedala pre agentúru SITA speváčka, ktorá pred režisérom Georgom Malvinusom, dirigentom Mikaelom Langsom a producentom Vladom Voločkom spievala pieseň z muzikálu Vlasy. "Dnes sa tu spieva bez mikrofónu, ako to niekedy na takýchto kastingoch býva. Zažila som to aj na jednom kastingu v Rakúsku," dodala Hasprová.

Prvý konkurz, na ktorom sa úspešná speváčka zúčastnila, bol do muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť od Andrew Lloyd Webera, v réžii Jozefa Bednárika na Novej scéne v Bratislave. "Vtedy som bola tretiačka na vysokej škole, takže som bola trochu vystrašená. Pamätám sa, že ten konkurz sa konal v baletnej sále a mala som takú trému, že ku koncu pesničky som ledva dospievala. Strašne mi vtedy vyschli pery a nemohla som nimi ani hýbať," spomínala po rokoch Hasprová. Dnes sa na konkurzy pripravuje individuálne, v závislosti od toho, ako sa cíti. Ak je zdravotne v poriadku, stačí jej rozospievať sa. Pred konkurzom do muzikálu Rent sa cítila trochu hlasovo unavená, ale vyriešila to pohárom minerálky a cukríkom.